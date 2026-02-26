¿Por qué tu gato prefiere pasar hambre antes que comer una marca de comida diferente?

Para muchas personas, cambiar el alimento del gato parece un trámite simple: se acaba la bolsa, se compra otra y listo. Pero en casa ocurre lo contrario: el plato queda intacto, hay maullidos de protesta y, en casos extremos, el animal prefiere no comer antes que “traicionar” su marca habitual.

No es capricho humano proyectado: la selectividad alimentaria felina tiene bases biológicas, de aprendizaje y también puede ser una señal de alarma.

Neofobia

Los gatos son neofóbicos por naturaleza: desconfían de lo nuevo, especialmente si se trata de comida.

En la evolución, esa cautela ayudó a evitar ingestiones peligrosas. Además, su mundo alimentario está guiado más por el olfato que por el gusto.

Un cambio de marca suele implicar variaciones sutiles —aroma, grasa superficial, temperatura, humedad o tamaño de croqueta— que para un humano pasan desapercibidas, pero para un gato son “otro alimento”.

La rutina ante todo

También pesa el aprendizaje. Si desde pequeño se le ofrece siempre la misma fórmula, el animal puede “imprimirse” a esa textura y olor.

A eso se suma que algunos gatos asocian comida con rutina: el mismo plato, el mismo lugar y la misma hora. Alterar cualquiera de esos factores (mudanzas, visitas, ruidos, cambios de arenero, estrés) puede reducir el apetito y volverlos todavía más exigentes.

El punto crítico es que un gato no es un perro: dejarlo “que coma cuando tenga hambre” puede ser riesgoso. Tras 24 horas sin comer, y sobre todo si tiene sobrepeso, aumenta el riesgo de lipidosis hepática, una complicación seria.

La falta de apetito también puede esconder dolor dental, náuseas, enfermedad renal, problemas gastrointestinales u otras afecciones.

Si hay que cambiar de alimento, lo más seguro es hacerlo de forma gradual durante 7 a 10 días, mezclando pequeñas cantidades del nuevo con el anterior y aumentando el porcentaje lentamente.

Ayuda mantener horarios, lavar el plato (los olores rancios importan), ofrecer porciones pequeñas y, en el caso de comida húmeda, templarla apenas para potenciar el aroma.

Si el gato rechaza el alimento por más de 24 horas, o muestra decaimiento, vómitos, diarrea o pérdida de peso, la recomendación es consultar al veterinario antes de insistir con “educarlo”. En felinos, el hambre no siempre gana.