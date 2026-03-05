¿Tu perro tiene cintura? La guía del Índice de Condición Corporal (BCS) que tenés que conocer

Qué es el BCS y por qué importa

El BCS suele expresarse en una escala 1–9: 4–5/9 se considera ideal en la mayoría de perros. Estar por encima o por debajo no es solo un tema estético.

El exceso de grasa se asocia con mayor riesgo de problemas articulares, diabetes, enfermedades cardiacas y menor esperanza de vida; la delgadez marcada puede indicar parasitosis, dolor, enfermedad crónica o una dieta insuficiente.

La “guía visual” en 30 segundos: tres vistas clave

1) Desde arriba (mirada cenital): en un perro con BCS ideal se aprecia cintura detrás de las costillas, como una leve “curva hacia adentro”. Si el cuerpo se ve recto o ensanchado, suele haber sobrepeso. Si la cintura es extremadamente marcada y el contorno parece “afilado”, puede haber delgadez.

2) De perfil: debe notarse un recogimiento abdominal: el vientre sube desde el final de las costillas hacia la ingle. Si la línea inferior es plana o colgante, sugiere exceso de grasa. Si el abdomen está muy retraído y hay prominencias óseas evidentes, alerta de bajo peso.

3) Al tacto (la prueba definitiva): pasa los dedos por el tórax. En condición ideal las costillas se sienten con facilidad, con una fina capa de grasa, sin necesidad de presionar fuerte. Si cuesta encontrarlas, hay exceso; si se marcan demasiado, falta reserva.

Cómo interpretar la escala 1–9 sin memorizar números

Piensa en tres rangos: bajo (1–3): huesos visibles, poca masa; ideal (4–5): cintura visible y costillas palpables; alto (6–9): cintura ausente, abdomen redondeado, costillas difíciles de palpar.

Cuándo pedir ayuda profesional

Consulta si notas pérdida de peso rápida, apatía, tos, intolerancia al ejercicio, o si tu perro está en 6/9 o más pese a “comer lo mismo”.

También si es cachorro, senior o de razas de pecho ancho o pelo muy denso, donde la vista engaña: ahí el tacto y el veterinario mandan.

El objetivo no es una silueta “de concurso”, sino algo más simple: que tu perro tenga cintura y que sus costillas se encuentren sin esfuerzo. Ese suele ser el mejor punto de partida para una vida más larga y activa.