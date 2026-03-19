¿Ven en blanco y negro? La paleta de colores real que perciben los perros

Durante años se repitió que los perros ven “como una televisión antigua”: todo en blanco y negro. La idea es atractiva por simple, pero es falsa. La ciencia muestra que los perros sí perciben colores, aunque con una gama más reducida que la humana.

Y esa diferencia —lejos de ser una desventaja total— está compensada por otras habilidades visuales clave para un animal que evolucionó para detectar movimiento y orientarse en condiciones de poca luz.

No es blanco y negro: es un mundo de azules y amarillos

Los humanos solemos distinguir colores gracias a tres tipos de conos en la retina (visión tricromática). En cambio, los perros tienen principalmente dos tipos (visión dicromática). En términos prácticos, esto significa que su “paleta” se organiza sobre todo alrededor de azules y amarillos.

¿Y el rojo? Para ellos, los tonos rojos y verdes tienden a confundirse: un juguete rojo en el césped puede no destacar tanto como lo haría para una persona. No es que “no vean” esos colores, sino que los perciben más cerca de tonalidades apagadas o similares entre sí.

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Menos detalle, más detección

La visión canina suele ser menos nítida: donde una persona puede reconocer detalles a distancia, un perro necesita estar más cerca. Pero esa aparente desventaja se equilibra con una mayor capacidad para detectar movimiento, una cualidad especialmente útil para seguir presas, identificar amenazas o leer el entorno mientras corre.

Además, su campo visual suele ser más amplio que el humano (varía según la raza y la forma del cráneo), lo que les da una panorámica más generosa del entorno.

La ventaja nocturna: ver cuando cae la luz

Otra diferencia decisiva está en la forma en que aprovechan la iluminación. Los perros cuentan con una mayor proporción de bastones (células sensibles a la luz) y con el tapetum lucidum, una capa que refleja la luz dentro del ojo y mejora el rendimiento en penumbra.

Es la razón por la que sus ojos pueden “brillar” cuando les da un foco en la oscuridad.

En resumen: pueden distinguir menos colores y con menos precisión, pero suelen orientarse mejor al atardecer o en interiores con poca luz.

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Entonces, ¿cómo elegir juguetes y estímulos visuales?

Si querés que algo destaque para tu perro, los azules y amarillos suelen ser apuestas más visibles que los rojos o verdes. Aun así, el color no lo es todo: el movimiento, el contraste y, sobre todo, el olfato suelen pesar más en su experiencia del mundo.

Los perros no viven en un gris permanente. Viven en un mundo distinto: con otra paleta y otras prioridades sensoriales. Y, para ellos, es todo menos aburrido.