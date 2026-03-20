Mascotas
20 de marzo de 2026 - 13:49

¿El azúcar los deja ciegos? La verdad sobre los dulces y la salud ocular de nuestras mascotas

Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.
Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.Shutterstock

La creencia de que el azúcar causa ceguera en mascotas oculta una verdad más compleja: la diabetes, vinculada a la ingesta excesiva, puede conducir a cataratas y otras complicaciones oculares. Prevenir es esencial para proteger su visión.

Por ABC Color

La idea de que “el azúcar deja ciego” circula desde hace años y, cuando se trata de perros y gatos, suele traducirse en culpa tras un premio “prohibido” o en miedo a que un pequeño exceso cause un daño irreversible. La realidad es menos inmediata, pero no por eso menos seria: el azúcar no suele provocar ceguera de forma directa y repentina, aunque sí puede desencadenar o agravar enfermedades que terminan afectando los ojos.

El vínculo real: diabetes y cataratas, especialmente en perros

El principal puente entre los dulces y la pérdida de visión es la diabetes mellitus. En animales predispuestos, una dieta inadecuada, el sobrepeso y el sedentarismo favorecen la resistencia a la insulina. Si la diabetes se instala y no se controla, aumenta el riesgo de complicaciones oculares.

Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.
Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.

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En perros, la relación entre diabetes y cataratas es particularmente relevante: el exceso de glucosa puede alterar el equilibrio dentro del cristalino y favorecer la opacidad.

Las cataratas avanzadas pueden reducir la visión de manera marcada e incluso llevar a ceguera funcional. En gatos, aunque la diabetes es relativamente frecuente, las cataratas por diabetes son menos comunes; aun así, el mal control glucémico puede asociarse a otros problemas sistémicos que impactan el bienestar general.

No es “un caramelo y listo”: el peligro está en la repetición

Un bocado aislado rara vez “apaga” la vista. El problema suele ser acumulativo: premios azucarados frecuentes, sobras de mesa y alimentos ultraprocesados elevan la ingesta calórica, favorecen la obesidad y complican la regulación metabólica.

Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.
Perro con ganas de consumir azúcar, imagen ilustrativa.

A eso se suma que muchos dulces y productos “humanos” no solo aportan azúcar: también incluyen grasas, sal y aditivos innecesarios para las mascotas.

Además, hay riesgos no oculares que pueden ser urgentes: el chocolate es tóxico para perros y el xilitol (presente en chicles y productos “sin azúcar”) puede causar hipoglucemia grave y daño hepático.

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Señales de alerta que ameritan consulta veterinaria

Si una mascota muestra ojos blanquecinos o “nublados”, tropieza más de lo habitual, choca con objetos, evita la luz, presenta sed y micción excesivas, pierde peso pese a comer, o cambia bruscamente de conducta, conviene consultar.

En particular, la combinación de signos metabólicos con cambios oculares debe evaluarse pronto.

Qué hacer: prevención con impacto real

La mejor protección ocular empieza fuera del ojo: mantener un peso saludable, ofrecer una dieta adecuada a la especie y etapa de vida, limitar premios (y que sean formulados para mascotas), y realizar controles veterinarios periódicos.

Si ya existe diabetes, el manejo constante —alimentación, medicación y monitoreo— es clave para reducir complicaciones, incluidas las visuales.

El azúcar, por sí solo, no es un “interruptor” de ceguera. Pero convertido en hábito, puede abrir la puerta a enfermedades que sí terminan oscureciendo la mirada.