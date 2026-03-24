Cómo distinguir entre el juego rudo y una pelea inminente entre perros

Cuando es juego (aunque parezca brusco)

El juego sano suele tener pausas y turnos: un perro persigue y luego se deja alcanzar, o cambia de rol con frecuencia. También aparece la clásica “reverencia” de juego (patas delanteras abajo, trasero arriba), una invitación que reduce tensión.

Aun con carreras, forcejeos y bocas abiertas, el cuerpo se ve suelto: movimientos amplios, saltos laterales, curvas en vez de trayectorias rectas.

Otro indicador clave es la autocontención. En el juego, el contacto tiende a ser inhibido: mordisqueos controlados, agarres breves, y capacidad de separarse cuando uno se incomoda. Si ambos vuelven a acercarse de manera voluntaria tras una pausa, suele ser una buena señal.

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Señales de que la situación está escalando

Una pelea inminente suele mostrar rigidez: postura alta o congelada, cola tensa (alta o muy baja, pero dura), orejas fijas, mirada directa y sostenida. La interacción se vuelve lineal y cerrada: un perro “encima” del otro, acorralándolo o bloqueándole la salida.

También es alarmante cuando desaparecen los turnos: uno persigue sin parar y el otro ya no ofrece conductas de juego, sino evasión (intenta irse, se agacha, mete la cola) o señales de estrés (lamido rápido de labios, bostezo, sacudidas fuera de contexto).

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El sonido puede cambiar: del gruñido “suelto” del juego a un gruñido grave, sostenido, con dientes expuestos, o a un silencio tenso antes del choque. Otro foco rojo es la hiperfijación: un perro que no responde a llamados, no parpadea y mantiene el cuerpo como “resorte”.

Qué hacer en el momento

Si detecta rigidez, persecución sin pausas o bloqueo, conviene interrumpir temprano: llamar al perro con voz clara, ofrecer distancia y salir de la zona.

Evitá meter las manos entre bocas o agarrar collares en pleno choque. Si la situación ya se descontroló, buscar ayuda y usar barreras (correas como separación a distancia, objetos grandes) es más seguro que intervenir cuerpo a cuerpo.

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En el parque, la mejor prevención no es “esperar a ver”, sino leer el cuerpo: cuando el juego deja de ser flexible, deja de ser juego.