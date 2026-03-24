Mascotas
24 de marzo de 2026 - 13:41

Cómo distinguir entre el juego rudo y una pelea inminente entre perros

Perros en el parque.
Perros en el parque.Shutterstock

En los encuentros caninos, el límite entre una sesión de juego intenso y una agresión real puede ser estrecho. La diferencia suele estar menos en el ruido —gruñidos y ladridos pueden aparecer en ambos contextos— y más en el lenguaje corporal y en si los perros conservan la capacidad de “negociar” la interacción. Identificar esas señales a tiempo puede evitar mordidas, traumas y conflictos entre tutores.

Por ABC Color

Cuando es juego (aunque parezca brusco)

El juego sano suele tener pausas y turnos: un perro persigue y luego se deja alcanzar, o cambia de rol con frecuencia. También aparece la clásica “reverencia” de juego (patas delanteras abajo, trasero arriba), una invitación que reduce tensión.

Perros en el parque.
Perros en el parque.

Aun con carreras, forcejeos y bocas abiertas, el cuerpo se ve suelto: movimientos amplios, saltos laterales, curvas en vez de trayectorias rectas.

Otro indicador clave es la autocontención. En el juego, el contacto tiende a ser inhibido: mordisqueos controlados, agarres breves, y capacidad de separarse cuando uno se incomoda. Si ambos vuelven a acercarse de manera voluntaria tras una pausa, suele ser una buena señal.

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Señales de que la situación está escalando

Una pelea inminente suele mostrar rigidez: postura alta o congelada, cola tensa (alta o muy baja, pero dura), orejas fijas, mirada directa y sostenida. La interacción se vuelve lineal y cerrada: un perro “encima” del otro, acorralándolo o bloqueándole la salida.

Perros en el parque.
Perros en el parque.

También es alarmante cuando desaparecen los turnos: uno persigue sin parar y el otro ya no ofrece conductas de juego, sino evasión (intenta irse, se agacha, mete la cola) o señales de estrés (lamido rápido de labios, bostezo, sacudidas fuera de contexto).

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El sonido puede cambiar: del gruñido “suelto” del juego a un gruñido grave, sostenido, con dientes expuestos, o a un silencio tenso antes del choque. Otro foco rojo es la hiperfijación: un perro que no responde a llamados, no parpadea y mantiene el cuerpo como “resorte”.

Qué hacer en el momento

Si detecta rigidez, persecución sin pausas o bloqueo, conviene interrumpir temprano: llamar al perro con voz clara, ofrecer distancia y salir de la zona.

Perros en el parque.
Perros en el parque.

Evitá meter las manos entre bocas o agarrar collares en pleno choque. Si la situación ya se descontroló, buscar ayuda y usar barreras (correas como separación a distancia, objetos grandes) es más seguro que intervenir cuerpo a cuerpo.

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En el parque, la mejor prevención no es “esperar a ver”, sino leer el cuerpo: cuando el juego deja de ser flexible, deja de ser juego.