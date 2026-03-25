Vacunas y paseos: ¿es peligroso sacar a mi cachorro a la calle antes de completar su esquema?

Llevar a un cachorro a “conocer el mundo” parece parte natural de su crecimiento. Pero en las primeras semanas también es cuando está más expuesto a enfermedades graves. La pregunta —si es peligroso salir antes de completar el plan de vacunas— no tiene una única respuesta: depende del riesgo sanitario del lugar, la edad del animal y del tipo de salida.

El riesgo real: virus resistentes y contagios invisibles

Antes de terminar su esquema, el cachorro aún no tiene una protección sólida frente a enfermedades como parvovirosis y moquillo (distemper), potencialmente mortales y frecuentes en zonas con circulación viral. El parvovirus, además, puede persistir en el ambiente durante meses y se transmite por contacto con heces o superficies contaminadas, incluso sin ver a otro perro cerca.

A esto se suman riesgos como leptospirosis (asociada a agua estancada y orina de roedores), tos de las perreras en lugares de alta concentración de perros, y la rabia según la normativa y situación local.

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La otra cara: la “ventana” de socialización no espera

Veterinarios suelen advertir que entre las 3 y 14 semanas se da una etapa clave para la socialización: ruidos, personas, otros animales y entornos.

Postergar todo contacto con el exterior hasta la última vacuna puede reducir el riesgo de contagio, pero también aumentar la probabilidad de miedos o reactividad futura si el cachorro no recibe estímulos graduales y positivos.

Entonces, ¿se puede salir antes? Sí, pero no de cualquier manera

La recomendación más aceptada es evitar el “paseo de suelo” en zonas de alto tránsito canino hasta tener al menos las primeras dosis indicadas por el veterinario y, idealmente, un avance del esquema. Sin embargo, muchas familias pueden empezar con salidas controladas:

Paseos en brazos o en transportín, exposición a ruidos y movimiento; visitas a casas de amigos con perros sanos y correctamente vacunados; y caminatas breves en áreas limpias, evitando parques caninos, veredas con heces, charcos y lugares donde se congregan perros.

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Qué consultar y qué señales vigilar

El calendario exacto varía según país, vacuna y riesgo local, por lo que la decisión debe tomarse con el veterinario de cabecera, considerando también desparasitación y antecedentes del entorno.

Urge acudir a una consulta si aparecen diarrea (sobre todo con sangre), vómitos, decaimiento marcado, fiebre o falta de apetito.

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La conclusión: sí hay peligro si el cachorro pisa zonas contaminadas sin protección suficiente, pero también hay costo en aislarlo por completo. La salida más segura suele ser una socialización temprana, gradual y planificada, mientras el esquema avanza.