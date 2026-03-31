Visitas de Semana Santa sin estrés: cómo ayudar a tu perro o gato cuando la casa se llena.

Por qué una visita puede ser una amenaza (aunque sea gente querida)

Perros y gatos no “leen” el contexto social como nosotros: registran cambios bruscos en el ambiente. Más voces, olores nuevos, movimiento impredecible, puertas que se abren, manos que buscan acariciar. En etología, el estrés aparece cuando el animal percibe que no puede anticipar ni controlar lo que ocurre.

Señales frecuentes en perros: jadeo sin calor, inquietud, saltos repetidos, temblores, ladrido persistente, esconderse, rigidez o “sonrisa” tensa. En gatos: orejas hacia atrás, cola que golpea, pupilas dilatadas, bufidos, esconderse, acicalamiento excesivo o dejar de usar el arenero.

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Antes de que suene el timbre: prepará un “refugio” de verdad

Una habitación tranquila puede hacer la diferencia si tiene recursos y privacidad: agua, cama, juguetes, algo para masticar/lamer (en perros), rascador y arenero limpio (en gatos), y una puerta que los niños no crucen “a ver al michi”.

No es aislamiento: es un lugar donde el animal recupera control.

Si tu mascota es sensible al ruido, ayuda bajar estímulos: música suave constante, cortinas cerradas, y feromonas sintéticas (difusores) con varias horas de anticipación.

¡No sedar “por las dudas”! Cualquier medicación ansiolítica debe indicarla un veterinario, idealmente tras evaluar el caso.

La llegada: saludos cortos, sin abrazo y con reglas para niños

El momento más crítico suele ser la entrada. En perros, una correa corta y calma evita avalanchas; en gatos, permitir que se retiren sin persecuciones es esencial. Pedí a los visitantes una consigna simple: no invadir, no mirar fijo, no abrazar, no levantar. Que el vínculo lo inicie el animal.

Con niños funciona mejor lo concreto: “Nos agachamos, hablamos bajito y ofrecemos la mano de costado; si se va, lo dejamos”. Un adulto debe supervisar siempre. Forzar caricias “para que se acostumbre” suele aumentar la reactividad.

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La mesa: la chipa no es premio (y la sopa paraguaya, tampoco)

En reuniones aparecen intoxicaciones evitables. Grasas, sal y condimentos pueden provocar vómitos, diarrea o pancreatitis, especialmente en perros.

Además, atención a huesos cocidos, chocolate, uvas/pasas, alcohol, café y productos con xilitol (edulcorante).

En gatos, muchos alimentos condimentados también irritan el sistema digestivo.

Si querés incluirlos sin riesgos, prepará su “menú de evento”: parte de su ración habitual en juguetes dispensadores, premios seguros en pequeñas cantidades y horarios normales. Mantener la rutina reduce estrés.

Cuando el estrés escala: qué hacer en el momento

Si tu perro ladra sin parar o tu gato se “apaga” debajo de la cama, la intervención más efectiva suele ser bajar demandas: menos contacto, menos estímulo, más distancia.

Usá barreras (puertitas, rejas, una habitación) para evitar que el animal tenga que “defenderse”.

Nunca castigues un gruñido: es una señal de advertencia valiosa; si se suprime, aumenta el riesgo de mordida sin aviso.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Consultá con veterinaria/o si hay pérdida marcada de apetito, vómitos/diarrea, jadeo intenso prolongado, conductas compulsivas, micción/defecación fuera de lugar (en especial en gatos) o episodios de agresión.

Un plan con un profesional en comportamiento puede incluir manejo ambiental, desensibilización gradual y, si corresponde, medicación segura y específica.