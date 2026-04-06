¿Por qué mi perro tiembla si no hace frío? Cinco causas neurológicas y emocionales

Antes de alarmarse: temblar no es una enfermedad, es un síntoma. El temblor es una contracción muscular involuntaria. En perros puede aparecer en todo el cuerpo (como “tiritar”) o en zonas concretas (cabeza, patas traseras). La clave no es solo si tiembla, sino cuándo, cuánto dura y qué más ocurre (postura, mirada, equilibrio, apetito).
1) Miedo o ansiedad (ruidos, separación, experiencias previas)
Una tormenta, fuegos artificiales, una visita al veterinario o quedarse solo pueden activar el sistema de estrés.
El temblor suele venir con orejas hacia atrás, jadeo, búsqueda de refugio o hipervigilancia. No es “drama”: es fisiología.
Si se repite, conviene abordarlo con un plan de manejo y, en algunos casos, terapia conductual supervisada.
2) Excitación o anticipación (la “vibración” antes del paseo)
Algunos perros tiemblan cuando esperan la comida, el arnés o la llegada de su persona favorita. Es común en animales muy sensibles o jóvenes. Suele ser breve y ceder al iniciar la actividad.
Si el temblor escala a descontrol, vocalizaciones o incapacidad para calmarse, puede estar mezclándose con ansiedad.
3) Dolor (a menudo silencioso: espalda, cadera, abdomen)
El dolor es una de las causas más infradiagnosticadas. Un perro con molestia lumbar o articular puede temblar al levantarse, al subir escaleras o al ser tocado.
También puede encorvarse, lamerse una zona, cambiar su forma de caminar o volverse irritable.
Importante: no mediques con analgésicos humanos; algunos son tóxicos para perros.
4) Crisis focales o convulsiones sutiles
No todas las crisis epilépticas son el clásico episodio con pérdida de conciencia. Hay convulsiones focales que se manifiestan como temblores rítmicos en una parte del cuerpo, “mordisqueo al aire”, mirada fija o desorientación breve.
Un video del episodio ayuda mucho al diagnóstico veterinario.
5) Temblor idiopático y otros trastornos neurológicos del movimiento
Existe el llamado síndrome del temblor generalizado (a veces descrito en perros pequeños y de manto blanco, pero no exclusivo), además de temblores esenciales o por inflamación del sistema nervioso.
Suelen ser persistentes, empeorar con la actividad y mejorar en reposo, aunque hay variaciones. Requieren evaluación clínica: historia, exploración neurológica y, según el caso, análisis.
Qué observar para explicarlo bien al veterinario
Anotá la hora, duración, si estaba dormido o activo, posibles disparadores (ruidos, visitas, paseo), si hay vómitos/diarrea, cambios de conducta, dolor al tocar, o dificultad para caminar.
Grabar 20–30 segundos puede ser más útil que cualquier descripción.
Acudí a un servicio veterinario de inmediato si el temblor se acompaña de desmayo, rigidez marcada, incapacidad para mantenerse en pie, encías pálidas/azuladas, desorientación intensa, ingestión posible de tóxicos, o si dura más de unos minutos y se repite en racimos.