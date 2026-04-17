¿El pasto es realmente un digestivo? Lo que dice la ciencia sobre este hábito de los perros

En la cultura popular, el pasto funciona como un “antiácido” canino: un remedio instintivo que el perro elige cuando le cae mal la comida. La realidad es más matizada y más interesante. Comer pasto puede ser un comportamiento normal, pero también una pista temprana de malestar gastrointestinal, ansiedad, dolor o una dieta mal ajustada.

El desafío no es prohibirlo a ciegas, sino aprender a leer el contexto.

Lo que sabemos (y lo que no) sobre el “pasto digestivo”

La idea de que el pasto “cura” el estómago del perro no está confirmada como regla general. En etología y medicina veterinaria se habla de conductas de ingestión de plantas que pueden aparecer en animales sanos y, a la vez, intensificarse ante ciertos problemas.

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Un estudio ampliamente citado de investigadores de la Universidad de California (Davis) observó que comer pasto es frecuente en perros y que la mayoría no muestra signos de enfermedad antes. En esa investigación, solo una minoría vomitó después de comerlo.

Traducido a la vida cotidiana: muchos perros comen pasto “porque sí”, y el vómito posterior —cuando ocurre— no necesariamente indica que lo buscaban como remedio, sino que el pasto puede irritar el estómago o gatillar el reflejo.

Aun así, el hecho de que sea común no lo vuelve irrelevante. En salud animal, la frecuencia y el patrón importan tanto como el síntoma.

¿Por qué los perros comen pasto? Hipótesis con respaldo veterinario

No hay una única causa. Con frecuencia, se superponen factores.

1) Conducta normal y exploratoria (especialmente en jóvenes). Muchos perros, sobre todo cachorros y adolescentes, exploran el mundo con la boca. Masticar hojas o pasto puede ser parte del repertorio exploratorio, parecido a olfatear, lamer o mordisquear objetos durante el paseo.

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2) Malestar gastrointestinal: náuseas, reflujo o gastritis. En algunos casos, el pasto aparece como respuesta a náuseas o reflujo. Un perro que come pasto con urgencia, en cantidad, y luego hace arcadas o vomita (a veces con espuma) puede estar cursando desde una indisposición leve hasta gastritis, reflujo o sensibilidad alimentaria.

Hay un patrón que muchos veterinarios escuchan en consultorio: el perro que come pasto en ayunas, temprano, y luego vomita bilis. No prueba por sí solo un diagnóstico, pero es una pista para revisar horarios de comida, tipo de dieta y salud digestiva.

3) Búsqueda de fibra… o simplemente de textura. Algunos perros parecen buscar fibra o una sensación de “llenado” intestinal, aunque esto no equivale a que el pasto sea un buen suplemento nutricional.

El césped no está formulado para ser alimento: aporta muy poco valor nutritivo utilizable para un carnívoro oportunista como el perro y puede ser difícil de digerir.

4) Estrés, aburrimiento o falta de actividad (desplazamiento). Comer pasto puede funcionar como conducta de desplazamiento: un “hacer algo” cuando el perro está sobreestimulado, frustrado o ansioso.

Suele verse en paseos cortos, perros con poca posibilidad de olfatear o en entornos urbanos donde el perro camina “a ritmo humano” y no alcanza a realizar conductas naturales como explorar.

5) Pica y problemas médicos subyacentes. Si el perro ingiere de manera compulsiva no solo pasto, sino también tierra, piedras, plástico o tela, conviene pensar en pica (ingestión de sustancias no alimentarias).

Puede relacionarse con estrés, pero también con dolor crónico, problemas gastrointestinales o desequilibrios nutricionales. En estos cuadros, el pasto es apenas una parte visible de un problema más amplio.

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¿Es peligroso que un perro coma pasto?

Puede ser inocuo, pero no es automáticamente seguro. Los riesgos más importantes no suelen venir del pasto en sí, sino de lo que lo acompaña.

En ciudades y suburbios, el césped de plazas, veredas y jardines puede contener herbicidas, pesticidas o fertilizantes. Aunque no siempre hay carteles, la exposición existe. También hay riesgo de parásitos (heces de otros animales) y bacterias si el perro ingiere pasto contaminado.

Un peligro subestimado en algunas regiones es el de las espigas o “abrojos”: pueden incrustarse en boca, garganta o vías respiratorias y derivar en urgencias veterinarias.

Y está el riesgo mecánico: algunos perros tragan pasto en hebras largas que pueden irritar el tracto digestivo o, en casos raros, contribuir a obstrucciones si hay predisposición o si se combina con otros materiales ingeridos.

Cómo distinguir un hábito “normal” de una señal de alarma

El punto clave es observar frecuencia, intensidad y síntomas asociados.

Un perro que mordisquea unas briznas durante el paseo, sin ansiedad y sin otros signos, suele estar dentro de lo esperable. En cambio, conviene prestar atención si:

Come pasto de forma repentina y voraz , como si no pudiera parar.

Lo hace todos los días o con una frecuencia que va en aumento.

Aparecen vómitos recurrentes , diarrea, gases dolorosos o pérdida de apetito.

Hay bajada de peso , apatía o cambios marcados de conducta.

Se observan arcadas , tos o dificultad para tragar (posible cuerpo extraño).

Hay sangre en vómito o heces, o heces negras (signo de sangrado digestivo).

En esos escenarios, el pasto deja de ser anécdota: pasa a ser un dato clínico.

Se considera urgencia si hay vómitos persistentes, decaimiento marcado, abdomen doloroso, imposibilidad de retener agua, sangre, signos respiratorios tras comer pasto (tos, arcadas, ahogo) o sospecha de ingestión de espigas/cuerpos extraños. En esos casos, esperar “a ver si se le pasa” puede jugar en contra.