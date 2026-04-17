Mascotas
17 de abril de 2026 - 11:57

¿Tu perro no te quiere? claves para recuperar su confianza

Perro gruñón.
Perro gruñón.Shutterstock

Si sentís que tu perro te evita, no te busca o incluso te gruñe, no necesariamente es “desamor”: suele ser una señal de miedo, dolor o mala asociación. Entender qué lo está alejando es el primer paso para acercarse sin forzar.

Por ABC Color

“¿Mi perro no me quiere?” En el lenguaje canino, el afecto no se mide por abrazos ni por “obediencia” constante. Se expresa en aproximaciones voluntarias, señales de calma, juego, descanso cerca y confianza para explorar. Cuando eso desaparece, conviene leerlo como un dato: algo en el entorno, en el cuerpo o en la relación está fallando.

Antes de pensar en conducta, descartá dolor o enfermedad

Un perro que evita el contacto, se esconde, no tolera caricias o reacciona de forma defensiva puede estar protegiéndose. Otitis, problemas dentales, dolor articular, dermatitis, molestias gastrointestinales o cambios hormonales pueden volverlo irritable o distante.

Un perro que evita el contacto, se esconde, no tolera caricias o reacciona de forma defensiva puede estar protegiéndose
Un perro que evita el contacto, se esconde, no tolera caricias o reacciona de forma defensiva puede estar protegiéndose.

La regla práctica: si el cambio fue brusco o viene con pérdida de apetito, letargo, cojera, lamido excesivo o insomnio, la primera parada es el veterinario.

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“Me rechaza”: lo que suele estar diciendo en realidad

En etología, muchas “malas actitudes” son conductas de evitación o de aumento de distancia. El perro no está siendo “rencoroso”; está intentando controlar una situación que le resulta incómoda o impredecible.

El perro no está siendo “rencoroso”; está intentando controlar una situación que le resulta incómoda o impredecible.
El perro no está siendo “rencoroso”; está intentando controlar una situación que le resulta incómoda o impredecible.

Algunas escenas típicas:

Si tu perro se va cuando lo acariciás, puede que el contacto sea intenso, en zonas sensibles (cabeza, patas) o en un momento inadecuado (cuando descansa).

Si no te recibe al llegar, quizá aprendió que tu entrada dispara excitación, reto o manipulación física. Y si gruñe, no es “dominancia”: es una advertencia valiosa antes de morder.

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Qué hacer para que vuelva a confiar

La confianza canina se construye con previsibilidad y elección. Empezá por bajar la presión: menos abrazos, menos “vení, vení” insistente, más espacio. Ofrecé interacciones cortas y positivas: sentarte de costado, hablar suave, tirar un premio al piso y esperar.

Si se acerca, reforzá; si no, no lo persigas. Ese respeto, repetido, cambia el clima de la casa.

Sumá rutinas claras (paseos, comida, descanso) y enriquecimiento: olfateo, juegos de búsqueda, mordedores seguros. Un perro con necesidades cubiertas suele estar menos a la defensiva.

En entrenamiento, priorizá refuerzo positivo y objetivos simples: mirarte, venir, soltar. El castigo, los tirones y los retos suelen empeorar el problema porque aumentan la asociación negativa contigo.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Si hay gruñidos frecuentes, intentos de mordida, miedo intenso, ansiedad por separación o conductas compulsivas, buscá un educador canino basado o un veterinario especialista en comportamiento.

Y si hay niños en casa, manejá la seguridad desde el minuto uno: supervisión activa y cero interacción forzada.

A veces, el giro llega con un detalle pequeño: cambiar el arnés que lastimaba, mover la cama a una zona tranquila, aprender a leer una cola baja o unas orejas hacia atrás. No es que tu perro “no te quiera”; es que está esperando que lo entiendan.