Mascotas
24 de abril de 2026 - 06:00

El tono importa más que la palabra: la razón por la que tu perro te ignora cuando le hablás

El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.
El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.Shutterstock

Lo llamás, decís “paseo” o “galletita” y ni se inmuta. No es terquedad: los perros suelen “leer” antes el tono, la emoción y el contexto que una palabra suelta. Entenderlo mejora la comunicación sin gritos.

Por ABC Color

Cuando “paseo” no significa paseo (para tu perro)

Para muchas personas, la palabra es el mensaje. Para los perros, a menudo es apenas una parte. La comunicación humana llega cargada de prosodia (entonación, ritmo, volumen), gestos, postura, mirada y distancia. En etología canina se observa que los perros aprenden señales de forma multimodal: la palabra puede ser la “etiqueta”, pero el cuerpo y el tono suelen ser el “ancla”.

El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.
El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.

Por eso, si decís “vení” con voz tensa, apurada o irritada —aunque uses el término de siempre—, el perro puede interpretar otra cosa: incertidumbre, posible reprimenda o simplemente falta de invitación real a acercarse.

Lea más: ¿Tu perro no te quiere? claves para recuperar su confianza

La historia de refuerzos: lo que tu palabra “promete”

En aprendizaje animal, una señal funciona cuando predice consecuencias. Si “paseo” muchas veces terminó en salir, se fortalece.

El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.
El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.

Pero si empezó a usarse para otras cosas (“paseo” y luego bañera, correa incómoda o final del juego), la palabra se “ensucia”. A esto algunos entrenadores lo llaman señal envenenada: el perro no “desobedece”, evita una señal que anticipa algo desagradable o confuso.

El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.
El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.

También ocurre lo contrario: si repetimos una palabra sin que pase nada (“vení, vení, vení…” mientras el perro sigue oliendo), el sonido se vuelve ruido de fondo.

Emoción y contexto: el olfato manda, el cerebro prioriza

Un perro en plena exploración olfativa está haciendo una conducta altamente reforzante. Competís contra un “titular” potente: el mundo. En términos simples, tu palabra favorita pierde frente a un estímulo más valioso en ese momento.

El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.
El tono que utilizás al hablar a tu perro importa más que las palabras que decís.

Además, el contexto cambia el significado. “Vení” en casa, con calma, no es lo mismo que “vení” en la puerta del veterinario o cuando hay perros desconocidos cerca. Estrés, excitación o miedo reducen la capacidad de responder a señales aprendidas.

Lea más: ¿Molestás a tu perro sin saberlo? Ocho conductas que detesta

No es solo voz: tu cuerpo puede estar diciendo lo contrario

Muchos perros se quedan quietos cuando el humano los llama inclinándose encima, con brazos abiertos o mirando fijo.

Para un can, esa postura puede resultar intimidante. Una señal verbal “amable” con un cuerpo “presionante” genera conflicto: el perro duda, se frena o se aleja.

Señales de salud que también explican el “no me escucha”

Si el “ignorar” es nuevo o repentino, conviene considerar causas médicas. Problemas de audición, dolor (articular, dental), otitis, deterioro cognitivo en perros mayores o malestar gastrointestinal pueden disminuir la respuesta.

No es dramatismo: un perro con dolor puede evitar acercarse porque anticipa manipulación o movimiento incómodo.

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Cómo recuperar la atención sin pelearte con tu perro

La clave suele ser volver a lo básico: una señal clara, una sola vez, en un tono neutro-amable, y reforzar cuando responde (comida, juego o acceso a lo que quiere, según el caso). Ayuda entrenar primero en casa, luego en pasillos o patios y recién después en la calle: es generalización gradual, no “capricho”.

Si necesitás llamarlo en exteriores, usá una correa larga o medidas de seguridad para no depender de un “vení” que todavía no está consolidado. Y si tu perro muestra miedo, agresividad o ansiedad, lo más prudente es consultar a un veterinario y a un profesional en comportamiento canino con enfoque de bienestar.