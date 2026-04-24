El tono importa más que la palabra: la razón por la que tu perro te ignora cuando le hablás

Cuando “paseo” no significa paseo (para tu perro)

Para muchas personas, la palabra es el mensaje. Para los perros, a menudo es apenas una parte. La comunicación humana llega cargada de prosodia (entonación, ritmo, volumen), gestos, postura, mirada y distancia. En etología canina se observa que los perros aprenden señales de forma multimodal: la palabra puede ser la “etiqueta”, pero el cuerpo y el tono suelen ser el “ancla”.

Por eso, si decís “vení” con voz tensa, apurada o irritada —aunque uses el término de siempre—, el perro puede interpretar otra cosa: incertidumbre, posible reprimenda o simplemente falta de invitación real a acercarse.

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La historia de refuerzos: lo que tu palabra “promete”

En aprendizaje animal, una señal funciona cuando predice consecuencias. Si “paseo” muchas veces terminó en salir, se fortalece.

Pero si empezó a usarse para otras cosas (“paseo” y luego bañera, correa incómoda o final del juego), la palabra se “ensucia”. A esto algunos entrenadores lo llaman señal envenenada: el perro no “desobedece”, evita una señal que anticipa algo desagradable o confuso.

También ocurre lo contrario: si repetimos una palabra sin que pase nada (“vení, vení, vení…” mientras el perro sigue oliendo), el sonido se vuelve ruido de fondo.

Emoción y contexto: el olfato manda, el cerebro prioriza

Un perro en plena exploración olfativa está haciendo una conducta altamente reforzante. Competís contra un “titular” potente: el mundo. En términos simples, tu palabra favorita pierde frente a un estímulo más valioso en ese momento.

Además, el contexto cambia el significado. “Vení” en casa, con calma, no es lo mismo que “vení” en la puerta del veterinario o cuando hay perros desconocidos cerca. Estrés, excitación o miedo reducen la capacidad de responder a señales aprendidas.

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No es solo voz: tu cuerpo puede estar diciendo lo contrario

Muchos perros se quedan quietos cuando el humano los llama inclinándose encima, con brazos abiertos o mirando fijo.

Para un can, esa postura puede resultar intimidante. Una señal verbal “amable” con un cuerpo “presionante” genera conflicto: el perro duda, se frena o se aleja.

Señales de salud que también explican el “no me escucha”

Si el “ignorar” es nuevo o repentino, conviene considerar causas médicas. Problemas de audición, dolor (articular, dental), otitis, deterioro cognitivo en perros mayores o malestar gastrointestinal pueden disminuir la respuesta.

No es dramatismo: un perro con dolor puede evitar acercarse porque anticipa manipulación o movimiento incómodo.

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Cómo recuperar la atención sin pelearte con tu perro

La clave suele ser volver a lo básico: una señal clara, una sola vez, en un tono neutro-amable, y reforzar cuando responde (comida, juego o acceso a lo que quiere, según el caso). Ayuda entrenar primero en casa, luego en pasillos o patios y recién después en la calle: es generalización gradual, no “capricho”.

Si necesitás llamarlo en exteriores, usá una correa larga o medidas de seguridad para no depender de un “vení” que todavía no está consolidado. Y si tu perro muestra miedo, agresividad o ansiedad, lo más prudente es consultar a un veterinario y a un profesional en comportamiento canino con enfoque de bienestar.