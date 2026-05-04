Tipos de sangre en gatos: el dato invisible que puede salvar una vida en la veterinaria

En perros solemos escuchar hablar de donantes y compatibilidad, pero en gatos el asunto es igual —o más— delicado. La razón es simple: los felinos nacen con anticuerpos naturales contra el grupo sanguíneo que no tienen. Eso significa que una transfusión “a ciegas” puede desencadenar una reacción grave en minutos.

En la práctica, los tipos de sangre en gatos más conocidos pertenecen al sistema AB (que, a pesar del nombre, incluye tres grupos): A, B y AB.

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La distribución varía según el país y la población felina, pero el tipo A suele ser el más frecuente. El tipo B aparece con mayor proporción en algunas líneas y razas (según reportes veterinarios internacionales, como British Shorthair, Devon Rex, Cornish Rex o Birmano), aunque cualquier gato puede sorprender.

Qué pasa si el grupo es incompatible: de la transfusión a la maternidad

La incompatibilidad sanguínea felina se vuelve crítica en dos escenarios cotidianos para la medicina veterinaria:

En una transfusión, si un gato tipo B recibe sangre tipo A, sus anticuerpos pueden destruir rápidamente los glóbulos rojos transfundidos. Esto puede causar fiebre, debilidad repentina, dificultad respiratoria, vómitos, colapso o shock. Por eso, en urgencias, el tiempo importa: tipificar y cruzar sangre es parte de la seguridad, no un “extra”.

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El otro escenario es menos conocido y suele aparecer como un drama inesperado en casa: la isoeritrolisis neonatal. Ocurre cuando una madre tipo B amamanta crías tipo A o AB (por un padre tipo A/AB).

Los anticuerpos presentes en el calostro pueden atacar los glóbulos rojos de los cachorros en las primeras horas de vida. El resultado puede ser desde debilidad marcada hasta mucosas pálidas, ictericia y, en casos severos, muerte neonatal. No es “mala suerte”: es inmunología.

Cómo se sabe el tipo de sangre de un gato

La buena noticia es que tipificar el grupo sanguíneo es posible con pruebas veterinarias (kits rápidos o laboratorio). Además, antes de una transfusión se recomienda realizar un crossmatch (prueba de compatibilidad) para detectar reacciones incluso dentro del mismo grupo.

¿Cuándo tiene sentido pedirlo? Si tu gato va a una cirugía con riesgo de sangrado, si padece anemia, enfermedad renal avanzada, hemorragias, o si participa en programas de donación.

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Y si hay planes de cría, conocer el grupo de ambos progenitores puede prevenir la isoeritrolisis neonatal con medidas veterinarias específicas.

Donación de sangre felina: el héroe tranquilo

Los bancos de sangre felinos existen en muchos centros de referencia. Para ser donante, el gato debe cumplir criterios de salud, peso y temperamento, y se evalúan enfermedades transmisibles. La extracción es controlada, con supervisión veterinaria y protocolos de bienestar.

En casa, lo más útil no es “adivinar” el grupo por raza o color, sino hablar con tu veterinario: tipo de sangre, crossmatch y antecedentes clínicos forman un triángulo de seguridad cuando la vida depende de una bolsa de sangre compatible.