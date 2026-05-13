Trastornos de coagulación: las razas de perros que requieren cuidados especiales

La coagulación es una cadena de pasos en la que participan plaquetas y proteínas llamadas “factores”. Si falta una pieza —por herencia o por enfermedad— el sangrado puede ser más prolongado, reaparecer horas después de la cirugía o dejar hematomas con facilidad. En clínica veterinaria, las dos grandes banderas rojas son la hemofilia (déficit de factores, típicamente ligada al cromosoma X) y la enfermedad de von Willebrand (vWD), que afecta la adhesión plaquetaria.

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Razas con mayor riesgo: lo que la genética sugiere

La vWD es especialmente conocida en el Dóberman Pinscher, donde puede pasar desapercibida hasta una intervención.

También se describe con mayor frecuencia en Pastor de Shetland, Caniche (Poodle), Welsh Corgi Pembroke y Perro de Agua Portugués, entre otras líneas.

La hemofilia A o B (factores VIII o IX) aparece de forma hereditaria en distintas razas; se reporta en Pastor Alemán, Labrador Retriever, Golden Retriever e Irish Setter, aunque puede presentarse en mestizos.

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En estos casos, los machos suelen estar más afectados y las hembras pueden ser portadoras.

Además, hay particularidades “de raza” que influyen en cómo interpretan los análisis: por ejemplo, algunos sighthounds (galgos y parientes) pueden mostrar valores hematológicos distintos al promedio; no siempre es enfermedad, pero sí exige un veterinario que conozca esos rangos para no subestimar —ni sobrediagnosticar— el riesgo.

Cirugías habituales que requieren un plan

Las coagulopatías preocupan especialmente en procedimientos frecuentes: esterilización, cirugía de tumores cutáneos, extracciones dentales, biopsias, tratamiento de otitis con pólipos o cualquier intervención con superficies muy vascularizadas.

Un dato clave: en algunos trastornos el sangrado no es espectacular en el acto quirúrgico, sino tardío, cuando el animal ya está en casa.

Qué puede (y debería) hacer el equipo veterinario

Ante una raza predispuesta o un historial sugestivo (sangrado de encías, moretones sin golpe claro, sangrado prolongado tras cortar uñas), lo prudente es planificar.

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Eso incluye una historia clínica dirigida, hemograma con plaquetas y pruebas de coagulación como TP y TTPa; si la sospecha apunta a vWD, el estudio específico del factor von Willebrand o tests genéticos según disponibilidad.

En quirófano, la diferencia la marca la anticipación: disponer de hemoderivados (como plasma o crioprecipitado, según el caso), minimizar traumatismos, controlar temperatura y presión, y elegir analgésicos evitando fármacos que interfieran con plaquetas cuando no son apropiados.

Tras la cirugía, el monitoreo de encías, drenajes, orina y aparición de hematomas es tan importante como la sutura.

La conversación que conviene tener antes de anestesiar

Si tu perro pertenece a una raza predispuesta —o si “siempre sangró de más”— vale la pena preguntar, sin dramatizar: qué pruebas recomiendan, si el centro cuenta con plan de transfusión y cuáles son los signos de alarma en casa (debilidad marcada, palidez, sangrado que reaparece, abdomen distendido, decaimiento repentino).

En coagulopatías, la cirugía no siempre se evita: se vuelve, sobre todo, una cuestión de preparación y seguridad.