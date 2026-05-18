5 señales de que los bigotes de tu mascota están sanos y fuertes

Los bigotes, llamados vibrisas, son pelos especializados, más gruesos y profundamente anclados que el pelaje común. En gatos y muchos perros funcionan como un “radar” táctil: detectan corrientes de aire, proximidad de objetos y cambios sutiles alrededor del hocico y los ojos. Por eso, su estado puede dar pistas útiles sobre bienestar, piel y hábitos de vida.

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Qué mirar: cinco señales de vibrisas sanas y fuertes

1) Se ven completos y simétricos. Lo habitual es que haya vibrisas a ambos lados del hocico (y, según el animal, sobre los ojos y en mejillas). No tienen que ser idénticos, pero sí equilibrados: una ausencia marcada en un lado puede sugerir quiebre frecuente, roce constante o manipulación.

2) Son firmes, no “desflecados”. Un bigote sano suele verse entero, con una curvatura natural. Puntas quebradas, aspecto chamuscado o “masticado” pueden aparecer por juegos bruscos, contacto repetido con superficies (por ejemplo, comederos estrechos) o lamido excesivo asociado a estrés o picazón.

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3) La piel de la base está limpia y sin irritación. Observá el área donde nacen: debería verse sin enrojecimiento, costras, secreción ni mal olor. El acné felino en el mentón, algunas dermatitis o infecciones superficiales pueden inflamar esa zona y volverla sensible al tacto.

4) No hay caída repentina ni zonas ralas nuevas. Es normal que alguna vibrisa se caiga de forma aislada y se renueve, como el pelo. Lo que merece atención es una pérdida súbita, varios bigotes en pocos días o “claros” evidentes, especialmente si se suma rascado, sacudidas de cabeza o cambios de conducta.

5) Tu mascota se mueve con confianza en espacios pequeños. Las vibrisas sanas suelen acompañarse de una orientación fluida: pasar entre muebles, asomarse a cajas o explorar rincones sin chocar más de lo habitual. Si de pronto se muestra torpe, duda al entrar en lugares estrechos o evita acercar el hocico, conviene revisar ojos, nariz y piel (no todo es bigote).

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Errores comunes y cuándo pedir ayuda

Las vibrisas no deberían recortarse: al ser sensores, su pérdida puede desorientar al animal.

También evitá comederos muy profundos si notás incomodidad al comer, sobre todo en gatos sensibles al contacto en el hocico.

Consultá con un veterinario si hay sangrado, dolor, inflamación persistente, secreción, mal olor, caída marcada o si el cambio coincide con picazón intensa, pérdida de pelo en otras áreas o apatía.