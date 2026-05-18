Mascotas
18 de mayo de 2026 a la - 11:49

Juguetes de materiales plásticos que podrían estar intoxicando a tu perro

Concepto de juguetes para perros.
Concepto de juguetes para perros.Shutterstock

Ese mordedor “indestructible” que calma la ansiedad de tu perro también puede liberar sustancias no pensadas para ser masticadas. Como los juguetes para mascotas tienen controles desiguales, conviene saber qué materiales evitar y qué señales vigilar.

Por ABC Color

Muchos juguetes para mascotas se fabrican con PVC, vinilos blandos, espumas o cauchos sintéticos que logran colores vivos, texturas elásticas y ese olor “a nuevo” tan reconocible. El problema es que, para conseguir esas propiedades, suelen añadirse plastificantes y otros aditivos: ftalatos (para ablandar), retardantes de llama, fragancias, colorantes y, en algunos productos de baja calidad, trazas de metales pesados asociadas a pigmentos o reciclados.

Concepto de juguetes para perros.
Concepto de juguetes para perros.

La evidencia sobre migración de aditivos en plásticos está bien documentada en productos de consumo: al contacto con saliva, grasa, calor y fricción, ciertas moléculas pueden desprenderse. En juguetes para mascotas, el escenario es especialmente plausible porque el uso previsto es, literalmente, morder.

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Por qué el riesgo es distinto en perros

Un niño puede llevarse un juguete a la boca un rato; un perro puede masticarlo a diario, durante meses, y además arrancar fragmentos. Esa exposición repetida suma dos vías: ingestión accidental de pedacitos (cuerpo extraño, irritación) y contacto oral con sustancias que podrían causar malestar gastrointestinal o reacciones cutáneas en animales sensibles.

Concepto de juguetes para perros.
Concepto de juguetes para perros.

A esto se suma una realidad regulatoria: muchos juguetes para mascotas no están sujetos a los mismos estándares estrictos que los juguetes infantiles. Que diga “pet friendly” no garantiza pruebas de migración química ni trazabilidad de materiales.

Señales que merecen atención

Si después de estrenar o intensificar el uso de un juguete aparecen vómitos, diarrea, babeo excesivo, pérdida de apetito, decaimiento o prurito alrededor de la boca, vale la pena sospechar.

Concepto de juguetes para perros.
Concepto de juguetes para perros.

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También cuentan los signos del objeto: olor químico intenso, superficie pegajosa, pintura que se desprende, grietas que liberan “polvillo” o mordidas que arrancan láminas.

Ante síntomas persistentes, sangre en heces, dolor abdominal o posible ingestión de partes, la recomendación es veterinaria: no es un tema para “esperar a ver”.

Cómo elegir y usar juguetes más seguros sin volverse paranoico

Priorizá marcas con información clara de materiales y origen, y evitá productos sin etiquetado o excesivamente perfumados. Como regla práctica, desconfiá del vinilo muy blando y barato si huele fuerte o se marca con la uña.

Concepto de juguetes para perros.
Concepto de juguetes para perros.

Buscá materiales más estables para masticadores: caucho natural de buena calidad o silicona de grado alimentario cuando el fabricante lo especifica; en juguetes duros, que no se astillen ni se desmenucen con facilidad.

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La seguridad también es uso: elegí tamaño adecuado (para reducir atragantamientos), supervisá las primeras sesiones y retirá el juguete cuando muestre grietas profundas o pérdida de material.

Lavá con frecuencia los juguetes que se “babosean” mucho: la higiene no elimina aditivos, pero sí reduce carga microbiana y suciedad que el perro también ingiere.

Si tu perro es un masticador compulsivo, conviene hablar con el veterinario o un etólogo: a veces el “necesito algo para romper” es estrés, aburrimiento o dolor oral, y ningún plástico —por caro que sea— debería ser la respuesta única.