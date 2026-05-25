25 de mayo de 2026 a la - 11:49

5 razones por las que la digestión de tu perro está siendo más olorosa de lo normal

Perro con gases, imagen ilustrativa.Shutterstock

Si de pronto los “ruidos” de tu perro al digerir aumentan o el olor se vuelve difícil de ignorar, no siempre es mala suerte: suele haber una causa digestiva detrás. Estas cinco razones lo explican.

Por ABC Color

1) Come demasiado rápido y traga aire

Muchos perros engullen, sobre todo si compiten por comida o están ansiosos. Al tragar aire (aerofagia), ese gas termina en el intestino y sale después.

Caniche come de un plato rojo.

Pistas típicas: eructos, barriga más “tensa” y gases poco después de comer.

Un comedero lento o raciones más pequeñas suelen ayudar.

2) Cambios de dieta o premios “nuevos”

El intestino necesita tiempo para adaptarse. Un cambio brusco de alimento, más snacks de lo habitual o restos de mesa alteran la fermentación intestinal.

En la práctica: el perro está bien, pero el olor empeora durante días. Los cambios de comida deberían ser graduales, en 7–10 días, y los premios, medidos.

3) Intolerancias o mala absorción

Algunos ingredientes (por ejemplo, lácteos, ciertas grasas o legumbres en exceso) pueden generar gases por intolerancia, sin que sea una “alergia” como tal.

Alimento para perros.

Si los gases se repiten con el mismo alimento, aparecen heces blandas o hay picazón, conviene hablar con un veterinario: puede requerir una dieta de eliminación o ajuste de fibra.

4) Microbiota alterada por estrés, antibióticos o gastroenteritis

La microbiota —las bacterias “buenas” del intestino— cambia con viajes, mudanzas, guarderías, tormentas, antibióticos o un cuadro digestivo reciente.

El resultado puede ser más fermentación y olor. No es raro en entornos urbanos con rutinas variables. Los probióticos solo deberían usarse con indicación profesional y producto veterinario.

5) Parásitos o enfermedades gastrointestinales

Giardia y otros parásitos, así como pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal u otros problemas, pueden manifestarse con gases persistentes, diarrea o pérdida de peso.

Aquí el gas es un síntoma más, no el problema principal: requiere diagnóstico (coproparasitológico, análisis, ecografía según el caso).

Cuándo no esperar

Consultá pronto si hay abdomen muy distendido, arcadas improductivas, dolor, sangre en heces, vómitos repetidos, decaimiento marcado o pérdida de peso.

En razas grandes, un abdomen que se hincha rápido tras comer puede ser una urgencia.