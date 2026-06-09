¿Tu cachorro se asusta por todo?: cómo evitar que se convierta en un perro adulto reactivo

Los perros no nacen “valientes” o “miedosos” de forma fija. Durante el crecimiento atraviesan periodos sensibles en los que el cerebro aprende qué es seguro y qué no. La socialización más potente ocurre, en general, entre las 3 y 14 semanas, y luego puede aparecer un “periodo de miedo” (frecuente hacia los 2–3 meses y otro más variable en la adolescencia).

En esas ventanas, una experiencia intensa —un petardo, una caída, un perro que los intimida— puede dejar huella.

Qué puede haber detrás de un cachorro que “se asusta de todo”

A veces la explicación es simple: poca exposición gradual a la ciudad, visitas, ruidos o superficies nuevas.

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Otras veces pesa la genética y el temperamento: algunas líneas son más sensibles.

También influye el estado corporal: dolor (otitis, molestias articulares, problemas gastrointestinales) o mal descanso aumentan la reactividad.

Si el miedo apareció de golpe o viene con temblores, jadeo constante, rechazo a comer o letargo, conviene descartar causas médicas con un veterinario.

Lo que hacemos sin querer y empeora el miedo

Forzar “para que se acostumbre” (lo que en conducta se conoce como flooding) puede lograr lo contrario: el cachorro aprende que no tiene salida.

También suele empeorar retar, tirar de la correa o “calmar” invadiendo cuando el perro pide espacio. La señal útil es esta: si no puede tomar comida o explorar, probablemente está por encima de su umbral.

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Cómo gestionar el miedo temprano sin apagar su curiosidad

La regla de oro es exposición gradual + asociación positiva. Si le asusta el ascensor, empezá lejos: mirarlo y recibir premios, luego acercarse un metro, luego entrar un segundo y salir.

Con bicicletas, lo mismo: distancia segura, premios y retirada antes del pánico.

En casa, ayudá con rutinas previsibles, un refugio (cama o transportín abierto) y paseos más cortos pero de calidad.

En la calle, elegí equipamiento que sume seguridad: arnés tipo “Y” y correa larga.

Permití que observe; no lo empujes a saludar. Si se tensa, girá con calma, aumentá distancia y recompensá cuando recupere la respiración y el olfato (dos buenos “termómetros” emocionales).

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Señales de alarma y cuándo pedir ayuda

Si el miedo progresa a ladridos explosivos, intentos de morder, congelamiento, o evita salir durante días, es momento de consultar a un educador canino basado en evidencia o a un veterinario etólogo.

Pedí un plan de desensibilización y contracondicionamiento; es la vía más segura para prevenir que ese cachorro sensible se convierta en un adulto reactivo.