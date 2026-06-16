¿Qué pasa si dejás una radio encendida cuando tu perro se queda solo?

Para muchos perros, el silencio absoluto no es neutral. Cuando la casa queda quieta, cualquier estímulo externo —un portazo, el ascensor, una moto— se vuelve más notorio. Una radio a volumen bajo puede funcionar como “enmascaramiento”: reduce el contraste entre el silencio y esos ruidos, y a algunos animales les baja el estado de alerta.

En hogares donde el perro se inquieta con sonidos del pasillo o con ladridos del barrio, esa capa sonora estable puede disminuir conductas como recorrer la casa, vigilar la puerta o reaccionar a cada estímulo.

Lea más: Cómo mantener el vínculo afectivo con tu mascota si pasás muchas horas fuera de casa

Cuando ayuda dejar la radio encendida

La radio puede ser útil si el perro tiene una inquietud leve al quedarse solo, si se trata de un cachorro en adaptación o si el animal se activa por ruidos impredecibles. También puede favorecer rutinas: “me voy, queda la misma música, vuelvo”, algo que suma previsibilidad.

En refugios y contextos controlados se observó que ciertos estilos musicales —sobre todo música clásica y, en algunos estudios, soft rock— pueden asociarse a menos vocalizaciones y menos señales de estrés. Eso no significa que funcione igual en todos los hogares ni con todos los perros: la respuesta es individual.

Lea más: Cuando tu perro se sienta y te da la espalda: qué te está diciendo

Cuando puede empeorar: volumen, sobresaltos y contenido

Los perros oyen rangos que a las personas se nos escapan y pueden percibir ciertos sonidos como más invasivos. Si la radio queda fuerte, con graves marcados o con cambios bruscos, puede generar hiperalerta.

Hay contenidos particularmente problemáticos: programas con gritos, risas estridentes, publicidades a alto volumen, sirenas, efectos de tiros o fuegos artificiales.

Incluso un noticiero con tonos tensos puede aumentar la activación en perros sensibles. En lugar de “acompañar”, el sonido se vuelve una fuente constante de sobresalto.

Señales para mirar al volver a casa

Si la radio ayudó, es común encontrar al perro durmiendo, más relajado y con menos signos de vigilancia.

Lea más: ¿Tu perro apoya su cabeza en tu regazo? El tierno significado de este gesto

Si no le hizo bien, pueden aparecer jadeo sin calor, babeo, inquietud marcada, destrucción cerca de salidas, micciones/defecaciones por estrés o quejas persistentes (aullidos, ladridos).

Cómo usar la radio con criterio

La regla es simple: bajo volumen y contenido estable.

Mejor música suave o una emisora sin picos de sonido; ideal si podés probarla cuando estás en casa para observar la reacción.

Un temporizador puede evitar que suene horas innecesarias y, de paso, reduce riesgos eléctricos. Si usás dispositivos, cuidá cables y enchufes fuera de alcance.

Si hay ansiedad por separación, la radio no alcanza

Cuando el perro entra en pánico al quedarse solo —no “se aburre”: sufre—, la radio es apenas un apoyo ambiental. En esos casos conviene consultar a un veterinario y, de ser posible, a un profesional en comportamiento (etología clínica) para un plan de desensibilización y manejo; a veces también hace falta evaluar dolor, envejecimiento o causas médicas que agravan el cuadro.