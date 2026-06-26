Bichón maltés: cómo es la raza de perro que conquista con su elegancia y carácter

El perro Bichón Maltés es una raza canina pequeña icónica, conocida por su elegancia, vivacidad y un carácter afectuoso.

Historia y origen del Bichón Maltés

El Bichón Maltés tiene una larga y noble historia, remontándose a la región mediterránea.

Se dice que sus ancestros estuvieron presentes en los puertos marítimos, donde se usaban para cazar ratones y ratas.

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La raza se popularizó entre las familias nobles y la realeza en Europa, especialmente durante el Renacimiento, debido a sus características físicas y personalidad encantadora.

Características físicas del Bichón Maltés

Tamaño y peso: los Bichón Maltés son perros pequeños, generalmente pesan entre 3 y 4 kilogramos y miden entre 20 y 25 centímetros de altura.

Pelaje: es largo, sedoso y completamente blanco. No tienen una capa interna de pelaje, lo que los convierte en una raza hipoalergénica, perfecta para los alérgicos.

Ojos y nariz: sus ojos son oscuros y expresivos, y su pequeña nariz negra les añade un carácter distintivo.

Temperamento y comportamiento

Los Bichón Maltés son conocidos por su naturaleza amable y afectuosa. Son perros muy sociables, compañeros devotos que disfrutan estar con sus dueños.

Su inteligencia los hace receptivos al entrenamiento básico y avanzado y, a pesar de su tamaño, tienen una cantidad considerable de energía y disfrutan de juegos interactivos.

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Cuidados y necesidades del Bichón Maltés

Una dieta equilibrada y de alta calidad es crucial. Alimentarlos con comidas ricas en proteínas y evitar la sobrealimentación previene el sobrepeso, lo cual puede ser un problema en razas pequeñas.

Aunque no necesitan mucho ejercicio, los Bichón Maltés aprecian los paseos diarios y el tiempo de juego que ayudan a mantener su salud física y mental.

Por otro lado, el cuidado del pelaje es esencial en esta raza debido a su longitud y textura. Se recomienda un cepillado diario para evitar enredos y mantener el pelo saludable. Muchos propietarios optan por cortar el pelo de sus perros para facilitar el mantenimiento.

En general, son una raza saludable, aunque pueden ser propensos a problemas como las enfermedades dentales, problemas oculares y dislocación de rótula. Visitas regulares al veterinario y un buen cuidado dental son esenciales.

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Diferencias con el Bichón Frisé

Aunque el Bichón Maltés y el Bichón Frisé comparten ciertas similitudes, como su tamaño pequeño y su pelaje blanco, tienen diferencias notables: