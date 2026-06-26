Mascotas
26 de junio de 2026 a la - 09:18

Bichón maltés: cómo es la raza de perro que conquista con su elegancia y carácter

Perro de la raza Bichón maltés.
Perro de la raza Bichón maltés.Shutterstock

Conocé al perro de la raza Bichón maltés, un tierno y afectuoso compañero canino que con su simpática expresión te hará sonreír cada vez que lo mires. Es muy parecido al Bichón Frisé, por lo que te contamos también sus diferencias.

Por ABC Color

El perro Bichón Maltés es una raza canina pequeña icónica, conocida por su elegancia, vivacidad y un carácter afectuoso.

Perro de la raza Bichón maltés.
Perro de la raza Bichón maltés.

Historia y origen del Bichón Maltés

El Bichón Maltés tiene una larga y noble historia, remontándose a la región mediterránea.

Perro de la raza bichón maltés.
Perro de la raza bichón maltés.

Se dice que sus ancestros estuvieron presentes en los puertos marítimos, donde se usaban para cazar ratones y ratas.

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La raza se popularizó entre las familias nobles y la realeza en Europa, especialmente durante el Renacimiento, debido a sus características físicas y personalidad encantadora.

Características físicas del Bichón Maltés

Perro de la raza Bichón maltés.
Perro de la raza Bichón maltés.
  • Tamaño y peso: los Bichón Maltés son perros pequeños, generalmente pesan entre 3 y 4 kilogramos y miden entre 20 y 25 centímetros de altura.
  • Pelaje: es largo, sedoso y completamente blanco. No tienen una capa interna de pelaje, lo que los convierte en una raza hipoalergénica, perfecta para los alérgicos.
  • Ojos y nariz: sus ojos son oscuros y expresivos, y su pequeña nariz negra les añade un carácter distintivo.

Temperamento y comportamiento

Los Bichón Maltés son conocidos por su naturaleza amable y afectuosa. Son perros muy sociables, compañeros devotos que disfrutan estar con sus dueños.

Perro de la raza Bichón maltés.
Perro de la raza Bichón maltés.

Su inteligencia los hace receptivos al entrenamiento básico y avanzado y, a pesar de su tamaño, tienen una cantidad considerable de energía y disfrutan de juegos interactivos.

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Cuidados y necesidades del Bichón Maltés

Una dieta equilibrada y de alta calidad es crucial. Alimentarlos con comidas ricas en proteínas y evitar la sobrealimentación previene el sobrepeso, lo cual puede ser un problema en razas pequeñas.

Aunque no necesitan mucho ejercicio, los Bichón Maltés aprecian los paseos diarios y el tiempo de juego que ayudan a mantener su salud física y mental.

Por otro lado, el cuidado del pelaje es esencial en esta raza debido a su longitud y textura. Se recomienda un cepillado diario para evitar enredos y mantener el pelo saludable. Muchos propietarios optan por cortar el pelo de sus perros para facilitar el mantenimiento.

En general, son una raza saludable, aunque pueden ser propensos a problemas como las enfermedades dentales, problemas oculares y dislocación de rótula. Visitas regulares al veterinario y un buen cuidado dental son esenciales.

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Diferencias con el Bichón Frisé

Aunque el Bichón Maltés y el Bichón Frisé comparten ciertas similitudes, como su tamaño pequeño y su pelaje blanco, tienen diferencias notables:

  • Pelaje: el Bichón Frisé tiene un pelaje más rizado y voluminoso, mientras que el Bichón Maltés tiene un pelaje largo y sedoso.
  • Origen: el Bichón Frisé se originó en el área mediterránea, igual que el Maltés, pero tiene vínculos específicos con Francia y Bélgica, donde fue muy popular.
  • Carácter: el Bichón Frisé suele ser más juguetón y travieso, mientras que el Maltés tiende a ser más sereno y menos ruidoso.