¿Por qué los dachshund tienen tantos problemas de espalda?

En los dachshund, los problemas de espalda son frecuentes sobre todo por una combinación de genética (condrodistrofia) y biomecánica: sus discos intervertebrales tienden a degenerarse antes que en otras razas y, además, su columna larga soporta más palanca cuando saltan, suben escaleras o caen mal.

La clave está en los discos: qué ocurre realmente

Entre vértebra y vértebra hay “almohadillas” llamadas discos intervertebrales.

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Funcionan como amortiguadores. En muchos dachshund esos discos pierden elasticidad, se deshidratan y pueden calcificarse tempranamente.

El resultado es una mayor probabilidad de hernia de disco (en veterinaria suele agruparse dentro de la enfermedad del disco intervertebral, IVDD), que puede comprimir nervios y médula espinal.

En la práctica, esto explica situaciones comunes: un perro que ayer corría y hoy evita moverse, arquea el lomo, tiembla, no quiere que lo toquen o directamente arrastra las patas traseras.

Genética con nombre y apellido: el “retrogén” FGF4

La evidencia más citada en los últimos años apunta a cambios genéticos ligados a la condrodistrofia (patas cortas por alteración del cartílago).

Investigaciones revisadas por pares identificaron en varias razas condrodistróficas —incluido el dachshund— un retrogén de FGF4 (en particular, una inserción asociada al cromosoma 12) relacionado con degeneración discal temprana y mayor riesgo de herniación.

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Traducido: no es solo “una espalda larga”. Es que, por diseño genético, muchos nacen con discos que envejecen antes.

La forma del cuerpo agrava el riesgo: física cotidiana

La anatomía del dachshund combina tronco largo y extremidades cortas. Eso aumenta el esfuerzo sobre la columna cuando:

saltan desde alturas (cama, sillón);

suben y bajan escaleras;

juegan con frenadas bruscas o giros cerrados;

los levantan tomándolos de las axilas (sin sostener el tren posterior).

No es que “no puedan” moverse: el problema es que esas maniobras multiplican la carga justo donde el disco ya es más frágil.

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Señales de alarma que justifican consulta rápida

Dolor al tocar el lomo, rigidez, postura encorvada, falta de ganas de caminar, tropiezos, debilidad, uñas que raspan el piso o pérdida de control de orina pueden indicar compromiso neurológico.

En estos cuadros, el tiempo importa: cuanto antes se evalúa, mejores suelen ser los resultados.

Qué ayuda a prevenir

La prevención con más respaldo veterinario suele enfocarse en reducir carga y microtraumas: peso saludable, arnés en lugar de collar, ejercicio regular para fortalecer musculatura, y rampas para evitar saltos repetidos.

No elimina el riesgo genético, pero puede bajar la probabilidad de que un disco vulnerable “falle” en un mal movimiento.