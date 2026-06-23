Mascotas
23 de junio de 2026 a la - 14:54

Ranking de las razas de gatos más inteligentes: qué las diferencia del resto

Gato gracioso posa con unos libros.
Gato gracioso posa con unos libros.Shutterstock

Si tu gato “aprende” rutinas, abre puertas o te pide cosas con una mirada exacta, estás ante un caso de inteligencia felina. Estas razas que mencionamos a continuación suelen destacar por su capacidad de resolver problemas y adaptarse, sin olvidar que cada individuo es único.

Por ABC Color

Qué significa que un gato sea inteligente

En etología, la inteligencia no se mide por “obediencia”, sino por habilidades como el aprendizaje por asociación, la memoria, la curiosidad exploratoria, la comunicación con humanos y la resolución de obstáculos. También influyen la socialización temprana, el ambiente y la salud (dolor, estrés o aburrimiento pueden cambiar la conducta).

Lea más: El parpadeo y otros 4 códigos con los que tu gato expresa que te ama

Razas de gatos que destacan por su inteligencia

Existen razas conocidas por aprender rutinas con rapidez.

El siamés destaca por su fuerte orientación social: suele vocalizar, anticipar horarios y participar activamente en juegos de búsqueda.

Gato siamés.
Gato siamés.

El bengalí, con alto nivel de energía, tiende a explorar, manipular objetos y aburrirse si no tiene estímulos; por eso se lo ve “inventando” actividades.

Gato de Bengala.
Gato de Bengala.

El abisinio combina agilidad y curiosidad: suele investigar alturas, abrir cajones y aprender juegos interactivos.

Gato abisinio.
Gato abisinio.

El maine coon, pese a su tamaño, suele mostrar buen autocontrol, memoria espacial y tolerancia al entrenamiento con refuerzo positivo.

Lea más: ¿Por qué tu gato te da cabezazos? el “bunting” y su forma de expresar cariño

Gato maine coon.
Gato maine coon.

El burmés suele ser especialmente atento a las personas y aprende rápido dinámicas de juego, incluyendo el uso de comederos interactivos.

¿Tu gato tiene hambre o solo busca atención?
Gato birmano.

El bosque de Noruega y el angora turco suelen destacar por su exploración y capacidad de adaptación a cambios del hogar, siempre que cuenten con enriquecimiento (rascadores altos, refugios, rutas verticales).

Gato de la raza Bosque de Noruega o norsk skogkatt.
Gato de la raza Bosque de Noruega o norsk skogkatt.

Y el sphynx, más dependiente del contacto humano en muchos casos, puede mostrar alta predisposición a aprender rutinas y juegos guiados, con cuidado extra en temperatura y piel.

Gato Sphinx.
Gato Sphinx.

Lea más: Las siete razas de gatos con la personalidad más fuerte (y cómo ganarte su respeto)

Cómo estimular su mente sin riesgos

La inteligencia felina se potencia con medidas simples y seguras: juguetes tipo rompecabezas, rotación de juguetes cada pocos días, “caza” controlada con cañas (sin dejar hilos sueltos), y entrenamiento breve con refuerzo positivo (premio pequeño o parte de su ración).

Si aparecen maullidos insistentes, destructividad o agresividad, conviene descartar primero causas médicas con un veterinario y, si hace falta, consultar a un profesional en comportamiento felino.