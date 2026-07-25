Frutas para conejos: cuáles son seguras, cuáles conviene evitar y por qué

Las frutas seguras para conejos son, en general, las frescas, maduras, en porciones muy pequeñas y sin semillas ni carozo: manzana (sin pepitas), pera, frutillas, arándanos, frambuesas, melón, sandía, mamón, mango y banana (esta última, mejor como bocado ocasional).

Las que no se recomiendan o directamente se evitan incluyen aguacate, ruibarbo, uvas y pasas (por incertidumbre de seguridad), fruta seca/deshidratada y cualquier fruta con semillas, carozos o moho.

Por qué la fruta puede enfermar a un conejo

El conejo es un herbívoro fermentador de intestino posterior: depende de un ciego con microbiota delicada y de una dieta alta en fibra.

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La evidencia veterinaria sobre nutrición lagomorfa coincide en que dietas con exceso de azúcares y almidones favorecen desequilibrios bacterianos (disbiosis), heces blandas, dolor abdominal y cuadros asociados a estasis gastrointestinal, una urgencia frecuente en clínica de exóticos.

Además, el azúcar suma calorías “rápidas”: obesidad y, a largo plazo, más riesgo de problemas dentales.

Frutas seguras para conejos

Como regla práctica, pensá la fruta como premio: un bocado del tamaño de una uña por cada 1–2 kilogramo de peso, no todos los días.

Funcionan bien: manzana sin semillas, pera, frutilla, arándano, melón/sandía sin semillas, mamón y mango.

La banana suele gustar mucho, pero por su carga de azúcar conviene reservarla. Si probás una fruta nueva, ofrecé una sola y observá 24 horas: heces pegajosas, olor fuerte o decaimiento son señales para suspender.

Frutas y partes de frutas que conviene evitar

Hay riesgos por toxicidad, por azúcar concentrada o por compuestos de semillas/huesos.

Se recomienda evitar: aguacate (persina: potencialmente tóxica), ruibarbo (oxalatos), semillas de manzana y carozos de durazno, damasco, ciruela o cereza (pueden liberar cianuro al masticarse), pasas y frutas deshidratadas (azúcar hiperconcentrada) y fruta con moho (toxinas).

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Con uvas/pasas, aunque la toxicidad está bien documentada en perros, en conejos la evidencia es limitada: por prudencia, muchos veterinarios de exóticos recomiendan no ofrecerlas.

El error cotidiano: “solo le doy un poquito”

En casa suele pasar con niños o con premios repetidos: “un pedacito” varias veces al día termina siendo mucho.

Si tu conejo pide insistentemente, probá reemplazar premios por hojas verdes seguras o heno aromático: mantienen la conducta de forrajeo sin desordenar el intestino.

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Cuándo llamar al veterinario

Después de fruta, consultá de urgencia si hay diarrea acuosa, abdomen muy tenso, no come, no produce heces por varias horas, o muestra dolor (encorvado, rechina dientes). En conejos, esperar “a ver si se le pasa” puede empeorar el cuadro.