Mascotas
26 de julio de 2026 a la - 12:03

Día Internacional del Perro Callejero: cuándo es y por qué se celebra

Perro callejero, imagen ilustrativa.
Perro callejero, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cada 27 de julio, el Día Internacional del Perro Callejero resalta la cruda realidad de millones de animales sin hogar. Esta jornada busca fomentar la adopción responsable y la concienciación sobre la esterilización y el bienestar animal .

Por ABC Color

Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que busca visibilizar la realidad de millones de animales sin hogar y promover la adopción responsable, la esterilización y políticas públicas de protección. La jornada nació como una iniciativa ciudadana en América Latina y se extendió por redes y organizaciones que trabajan con rescate y bienestar animal.

¿Por qué existen tantos perros sin hogar?

Detrás de los perros en la calle suele haber una combinación de causas: camadas no planificadas por falta de esterilización, abandono ante cambios económicos o familiares, crianza informal sin control, escasa educación sobre tenencia responsable y una capacidad limitada de municipios y refugios para responder.

Perro callejero, imagen ilustrativa.
Perro callejero, imagen ilustrativa.

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A eso se suma que muchos animales se pierden y no vuelven a casa por falta de identificación, como chapas o microchip.

¿Cómo ayudar a un perro callejero?

Ayudar no siempre implica llevárselo a casa. A veces lo más urgente es reducir riesgos: ofrecer agua, algo de comida si el animal lo acepta, y sombra en días de calor.

Si está asustado, conviene mantener distancia, hablar en tono calmado y evitar movimientos bruscos.

Perro callejero, imagen ilustrativa.
Perro callejero, imagen ilustrativa.

También podés apoyar a organizaciones locales con donaciones, voluntariado o difundiendo campañas de esterilización.

Refugio de animales, imagen ilustrativa.
Refugio de animales, imagen ilustrativa.

Cuando es posible, una ayuda decisiva es ofrecer hogar temporal: le da al perro un lugar seguro mientras se busca a su familia o un adoptante. En paralelo, tomar una foto clara y difundirla en canales barriales puede acelerar el reencuentro.

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¿Qué hacer si encuentro un perro abandonado?

Primero, priorizá la seguridad: si el perro parece herido o agresivo, lo recomendable es llamar a protección animal municipal, policía local o una organización de rescate.

Perro callejero, imagen ilustrativa.
Perro callejero, imagen ilustrativa.

Si podés contenerlo sin riesgo, llevalo a un veterinario para revisar si tiene microchip u otro tipo de identificación y evaluar su estado. Observá si lleva collar o señales de cuidado reciente: no siempre un perro en la calle está abandonado; puede estar perdido.

Si no aparece un tutor, contactá refugios y redes de adopción. Documentar el caso (lugar, hora, fotos) ayuda tanto para la búsqueda como para eventuales denuncias si hubiera maltrato o abandono.

¿Es mejor adoptar un perro adulto o cachorro?

Depende de tu rutina. Un cachorro requiere más tiempo, socialización y entrenamiento; es una etapa intensa y demandante.

Perro callejero, imagen ilustrativa.
Perro callejero, imagen ilustrativa.

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En cambio, un adulto suele tener hábitos más estables, su tamaño y temperamento son más previsibles y, con frecuencia, se adapta mejor a hogares que trabajan o tienen horarios ajustados.

En ambos casos, la clave es la compatibilidad y el compromiso a largo plazo.

¿Los perros callejeros pueden adaptarse a una familia?

Sí. Muchos perros que vivieron en la calle aprenden rápido cuando encuentran estabilidad: comida regular, paseos, límites claros y afecto.

La adaptación puede requerir paciencia, visitas al veterinario, desparasitación, vacunación y un proceso gradual de confianza, pero la gran mayoría puede integrarse plenamente a una familia.