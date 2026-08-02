Mascotas
02 de agosto de 2026 a la - 11:10

Mudi: inteligencia y lealtad en un encantador perro pastor húngaro

Perro Mudi, pastor húngaro.
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El perro Mudi es una raza de pastoreo que, aunque no es tan conocida como otras, destaca por su impresionante inteligencia, su energía incansable y su versatilidad.

Por ABC Color

Originaria de Hungría, la raza de perro Mudi se está ganando lentamente el reconocimiento que merece, gracias a sus habilidades excepcionales y su carácter encantador.

Perro Mudi, pastor húngaro.
Perro Mudi, pastor húngaro.

Orígenes del perro Mudi

El Mudi tiene sus raíces en el siglo XVIII en Hungría, donde se criaba principalmente para pastorear ganado.

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Sus antepasados incluyen otros perros pastores húngaros y algunos perros de pastoreo de Alemania y Francia.

Inicialmente, fue considerado un perro de gran habilidad para el trabajo agrícola, aunque también era apreciado como perro de compañía por su lealtad y naturaleza amistosa.

Características físicas del perro Mudi

Los Mudis son perros de tamaño mediano, con una altura que varía entre 38 y 47 centímetros y un peso que se sitúa entre los 8 y 13 kilogramos.

Perro Mudi, pastor húngaro.
Perro Mudi, pastor húngaro.

Poseen un pelaje ondulado o rizado de longitud media, que puede presentarse en una variedad de colores, incluyendo el negro, marrón, blanco, y merle. Sus orejas puntiagudas y erguidas le dan un aspecto alerta y curioso.

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Personalidad y comportamiento del perro Mudi

El Mudi es conocido por su gran inteligencia y su capacidad de aprendizaje rápido. Estos perros son extremadamente leales y desarrollan fuertes vínculos con sus familias humanas.

Perro Mudi, pastor húngaro.
Perro Mudi, pastor húngaro.

Son protectores por naturaleza, lo que les convierte en excelentes perros guardianes.

Asimismo, son muy activos, requieren ejercicio diario y disfrutan participar en deportes caninos como la agilidad y el flyball.

Cuidado y necesidades del perro Mudi

Dada su energía y disposición para el trabajo, los Mudis necesitan mucho ejercicio diario. Disfrutá de largas caminatas con ellos, juegos al aire libre y desafíos mentales que mantengan su mente ocupada.

Una dieta equilibrada es esencial para mantenerlos saludables. Lo ideal es proporcionarle alimentos de alta calidad que apoyen su nivel de actividad y desarrollo físico.

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A pesar de ser generalmente saludables, como todas las razas, el Mudi puede ser propenso a algunas condiciones de salud, incluyendo displasia de cadera y problemas oculares.

Las visitas regulares al veterinario y las revisiones de salud son cruciales para detectar y prevenir problemas desde temprano.