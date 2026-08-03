Mascotas
03 de agosto de 2026 a la - 06:00

¿El hocico seco realmente indica que un perro está enfermo?

Hocico de perro.
Hocico de perro.kellyvandellen

Un hocico seco no suele significar que tu perro esté enfermo: puede variar por sueño, clima o lamidos. Lo importante es el conjunto de signos y cuánto dura el cambio, porque ahí sí puede haber un problema real.

Por ABC Color

En veterinaria, el “hocico húmedo = sano / hocico seco = enfermo” es un mito persistente. La humedad de la trufa (el plano nasal) cambia durante el día y depende de factores normales: temperatura ambiente, calefacción, viento, exposición al sol, hidratación momentánea y, sobre todo, si el perro se lamió recientemente.

Perro se lame el hocico.
Perro se lame el hocico.

Lo que sí orienta a enfermedad no es la sequedad aislada, sino un cambio sostenido o lesiones, especialmente si aparecen otros síntomas.

Por qué la nariz cambia de húmeda a seca

La trufa se humedece por secreciones de glándulas nasales y por el lamido. Esa película no solo “refresca”: también ayuda a capturar partículas odoríferas.

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Investigaciones en fisiología y dinámica de fluidos aplicada al olfato canino describen cómo el aire inhalado y exhalado se organiza para maximizar el muestreo de olores, y la humedad del plano nasal contribuye a ese proceso.

Hocico de perro.
Hocico de perro.

Aun así, esa humedad no es un termómetro. Un perro puede tener fiebre y conservar la nariz húmeda; o estar perfecto y tenerla seca tras una siesta cerca de una estufa.

Situaciones cotidianas en las que un hocico seco es normal

Si notás la trufa más seca:

  • al despertar (menos lamido durante el sueño),
  • en invierno o con aire acondicionado/calefacción,
  • después de ejercicio con jadeo,
  • tras una caminata con viento o sol,

…lo más probable es que sea un cambio fisiológico pasajero.

Cuándo un hocico seco puede ser una pista clínica

Consultá si la sequedad persiste y se acompaña de alguno de estos hallazgos: grietas, costras, sangrado, dolor al tocar, engrosamiento (hiperqueratosis), cambio de color, secreción nasal espesa, estornudos constantes, tos, ojos inflamados, apatía, fiebre, pérdida de apetito, vómitos o diarrea.

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Detrás puede haber desde dermatitis por contacto, problemas autoinmunes poco frecuentes, infecciones, quemadura solar (especialmente en perros de trufa clara) o alteraciones crónicas del plano nasal.

Qué mirar en casa (mejor que tocar la nariz)

Para evaluar salud general, es más útil observar energía, apetito, consumo de agua, encías, respiración y heces.

Si sospechás fiebre, la medida fiable es con termómetro (rectal) y criterio veterinario, no con la trufa.

Qué hacer (y qué evitar) si la trufa está seca

Si tu perro está bien en lo demás, ofrecé agua, evitá sol fuerte y ambientes muy secos.

Perro se lame el hocico.
Perro se lame el hocico.

No uses cremas humanas, aceites esenciales ni corticoides “porque sí”: la trufa se lame y puede ingerirlos.

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Si hay grietas, costras o el cambio dura más de 24–48 horas, lo indicado es que lo vea un veterinario para identificar la causa y tratarla con seguridad.