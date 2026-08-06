Día Internacional del Gato: cuándo es y por qué se celebra

¿Cuándo es el Día Internacional del Gato y por qué existen varias fechas?

Si buscás “Día Internacional del Gato”, lo más probable es que encuentres tres fechas: 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. No se contradicen: se superponen por orígenes diferentes.

El 20 de febrero se popularizó por Socks, el gato de la familia Clinton en EE. UU., cuya muerte impulsó homenajes online.

El 8 de agosto suele citarse como “Día Internacional del Gato” por su difusión en campañas globales vinculadas al bienestar animal (es la fecha más usada fuera de redes).

El 29 de octubre nació como “National Cat Day” en EE. UU. y se expandió a otros países por adopción y visibilidad de refugios.

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En la práctica, la multiplicidad refleja algo simple: el gato pasó de animal utilitario a miembro del hogar, y cada comunidad lo celebra a su manera.

De dónde vienen los gatos domésticos: lo que mostró la genética

El gato doméstico (Felis catus) desciende principalmente del gato montés africano (Felis silvestris lybica).

Estudios genéticos y arqueológicos sitúan el inicio de la domesticación en el Creciente Fértil, cuando la agricultura atrajo roedores y los gatos se acercaron a los asentamientos humanos.

Investigaciones publicadas en revistas como Science y trabajos más recientes de genómica antigua en Europa y el Mediterráneo sugieren un proceso gradual: los humanos no “crearon” al gato, más bien toleraron al cazador eficaz que reducía plagas, y el animal se adaptó a convivir cerca.

¿Los gatos reconocen a sus dueños?

Sí, un estudio en Animal Cognition (2013) mostró que muchos gatos distinguen la voz de su cuidador frente a voces extrañas, aunque no siempre “responden” de forma evidente (un gato puede reconocer y, aun así, elegir ignorar).

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Además, investigaciones sobre apego publicadas en Current Biology (2019) observaron que gatos y gatitos pueden mostrar estilos de apego hacia sus cuidadores, con conductas de búsqueda de seguridad en situaciones nuevas.

Ese gato que parece independiente puede estar usando tu presencia como “base segura”, sin necesidad de demostrarlo como un perro.

Cómo demuestran cariño

El afecto felino suele ser discreto y corporal. El frotado de cabeza y cuerpo deja feromonas de glándulas faciales: es una mezcla de saludo y “marcado social” (te incorpora a su entorno seguro).

El parpadeo lento aparece en estudios de comunicación humano-gato como una señal afiliativa: muchos gatos se acercan más cuando una persona parpadea lentamente.

¿Y por qué los gatos amasan con las patas? Es un patrón motor que nace en la lactancia para estimular la bajada de leche. En adultos suele emerger en contextos de relajación: manta favorita, cama, regazo. También puede ayudar a marcar con olor (hay glándulas en las almohadillas). Si va acompañado de uñas y te duele, es por falta de una superficie alternativa o exceso de excitación.

Qué significa el ronroneo: lo que se sabe y lo que no

El ronroneo es una vibración producida por la laringe que aparece en situaciones positivas (contacto, descanso) pero también en estrés, dolor o visita al veterinario. Por eso, interpretarlo exige contexto: postura, apetito, respiración, interacción.

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Se habla mucho de que sus frecuencias “curan huesos”. La evidencia más sólida indica que el ronroneo cae en rangos de baja frecuencia y que ciertas vibraciones pueden relacionarse con efectos en tejidos en otros modelos, pero en gatos domésticos no es una “terapia” comprobada.

Lo verificable: también funciona como señal de apaciguamiento y probable mecanismo de autorregulación.

Cómo mejorar el bienestar de un gato en casa

La clave es permitirle expresar conductas naturales: cazar-jugar, trepar, rascar, esconderse y controlar recursos.

En términos prácticos: sesiones breves de juego tipo “presa” (caña, persecución con final de captura), rascadores estables, caminos verticales (estantes), areneros suficientes (ideal: más de uno si hay varios gatos) y agua disponible de forma atractiva (muchos beben más con fuentes).

Un cambio pequeño, muy efectivo: respetar rutinas y ofrecer zonas de descanso altas; reduce conflictos y estrés, dos factores ligados a problemas frecuentes como marcaje urinario o cistitis idiopática.

Ante señales como pérdida de apetito, ocultamiento persistente, jadeo, dolor al tocarlo o cambios bruscos de orina y heces, la recomendación basada en evidencia es simple: consulta veterinaria. En gatos, esperar “a ver si se le pasa” suele llegar tarde.