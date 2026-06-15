¿Por qué tu gato te da cabezazos? el “bunting” y su forma de expresar cariño

Qué es el bunting y por qué ocurre
Cuando un gato apoya y empuja su frente o mejillas contra una persona, otro animal o un objeto, está realizando una conducta de marcaje social. No “marca” como quien deja una huella visible: lo hace con olor.
En la cara (mejillas, labios, barbilla y zona entre ojos y orejas) tiene glándulas que liberan feromonas, señales químicas que otros gatos interpretan.
En términos simples: tu gato está “etiquetando” el entorno con un aroma familiar que le da seguridad. Si elegís traducirlo a lenguaje humano, se parece más a un “te reconozco y me siento bien con vos” que a un acto de dominancia.
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Amor, pertenencia y rutina: lo que suele significar en casa
El bunting aparece con frecuencia en momentos muy concretos, fáciles de reconocer:
- Saludo y reencuentro: al llegar a casa o al levantarte. Es un “hola” felino que refuerza el vínculo.
- Afiliación y confianza: te incluye en su “grupo social”. En colonias de gatos, el frotamiento mutuo ayuda a crear un olor común.
- Búsqueda de interacción: a veces es la antesala de “acariciame”, “seguime” o “mirá el plato”.
- Autocalma: marcar con feromonas también puede ayudar a regular estrés leve. Si hubo cambios (mudanza, visitas, obras), puede aumentar.
Importante: que un gato te dé cabezazos no implica que quiera caricias largas en cualquier parte. Muchos disfrutan el contacto en cabeza y mejillas, pero se incomodan si se les toca el lomo o la panza.
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Cómo responder sin cortar la comunicación
Si tu gato te da cabezazos, la mejor respuesta suele ser simple: quedarte quieto, ofrecer tu mano para que huela y permitir que él decida la duración.
Podés devolverle el gesto con caricias suaves en mejillas y detrás de las orejas, observando señales de sobreestimulación (cola agitada, piel que tiembla, giro brusco de cabeza).
Evitá forzar el contacto: el bunting funciona porque es voluntario.
Cuándo prestar atención (y consultar)
No es habitual que el bunting sea un problema, pero hay señales que ameritan hablar con un veterinario:
- Cabezazos fuertes o repetidos contra paredes/objetos, desorientación o marcha extraña (no es el mismo gesto).
- Cambio brusco de conducta: de no hacerlo nunca a hacerlo de forma insistente junto con irritabilidad, apatía o pérdida de apetito.
- Dolor al tocar la cabeza, secreciones nasales/oculares o rascado intenso (podrían indicar molestias, infecciones o problemas dentales).
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En la mayoría de los hogares, sin embargo, ese “golpecito” es una pieza de lenguaje felino: una mezcla de olor, memoria y confianza, escrita con la frente.