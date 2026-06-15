¿Por qué tu gato te da cabezazos? el “bunting” y su forma de expresar cariño

Qué es el bunting y por qué ocurre

Cuando un gato apoya y empuja su frente o mejillas contra una persona, otro animal o un objeto, está realizando una conducta de marcaje social. No “marca” como quien deja una huella visible: lo hace con olor.

En la cara (mejillas, labios, barbilla y zona entre ojos y orejas) tiene glándulas que liberan feromonas, señales químicas que otros gatos interpretan.

En términos simples: tu gato está “etiquetando” el entorno con un aroma familiar que le da seguridad. Si elegís traducirlo a lenguaje humano, se parece más a un “te reconozco y me siento bien con vos” que a un acto de dominancia.

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Amor, pertenencia y rutina: lo que suele significar en casa

El bunting aparece con frecuencia en momentos muy concretos, fáciles de reconocer:

Saludo y reencuentro: al llegar a casa o al levantarte. Es un “hola” felino que refuerza el vínculo.

Afiliación y confianza: te incluye en su “grupo social”. En colonias de gatos, el frotamiento mutuo ayuda a crear un olor común.

Búsqueda de interacción: a veces es la antesala de “acariciame”, “seguime” o “mirá el plato”.

Autocalma: marcar con feromonas también puede ayudar a regular estrés leve. Si hubo cambios ( marcar con feromonas también puede ayudar a regular estrés leve. Si hubo cambios ( mudanza , visitas, obras), puede aumentar.

Importante: que un gato te dé cabezazos no implica que quiera caricias largas en cualquier parte. Muchos disfrutan el contacto en cabeza y mejillas, pero se incomodan si se les toca el lomo o la panza.

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Cómo responder sin cortar la comunicación

Si tu gato te da cabezazos, la mejor respuesta suele ser simple: quedarte quieto, ofrecer tu mano para que huela y permitir que él decida la duración.

Podés devolverle el gesto con caricias suaves en mejillas y detrás de las orejas, observando señales de sobreestimulación (cola agitada, piel que tiembla, giro brusco de cabeza).

Evitá forzar el contacto: el bunting funciona porque es voluntario.

Cuándo prestar atención (y consultar)

No es habitual que el bunting sea un problema, pero hay señales que ameritan hablar con un veterinario:

Cabezazos fuertes o repetidos contra paredes/objetos , desorientación o marcha extraña (no es el mismo gesto).

Cambio brusco de conducta : de no hacerlo nunca a hacerlo de forma insistente junto con irritabilidad, apatía o pérdida de apetito.

Dolor al tocar la cabeza, secreciones nasales/oculares o rascado intenso (podrían indicar molestias, infecciones o problemas dentales).

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En la mayoría de los hogares, sin embargo, ese “golpecito” es una pieza de lenguaje felino: una mezcla de olor, memoria y confianza, escrita con la frente.