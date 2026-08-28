¿Está bien dar carne cruda a mi gato? Lo que dicen la evidencia y veterinarios

En gatos sanos, la carne cruda puede no provocar síntomas… y aun así hacerlos portadores y diseminar patógenos.

La evidencia en nutrición veterinaria coincide en que las dietas o premios crudos se asocian a mayor probabilidad de contaminación por Salmonella, Campylobacter y E. coli, con riesgo de gastroenteritis y, sobre todo, de exposición para humanos (niños, embarazadas, mayores o inmunosuprimidos).

Asociaciones veterinarias como WSAVA y AVMA desaconsejan el crudo sin controles estrictos por este motivo.

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“Pero los gatos comen presas”

La biología del gato lo hizo un cazador eficiente, no “inmune” a las bacterias. En la naturaleza hay selección y exposición distinta; en casa, la carne suele venir de una cadena de producción pensada para cocción, no para consumo crudo.

Además, el problema no es solo el intestino: el gato puede contaminar platos, mesadas, su pelaje y la bandeja sanitaria.

Toxoplasma y otros parásitos: el riesgo silencioso

La carne cruda (según especie y origen) puede vehiculizar parásitos. En particular, Toxoplasma gondii importa por su impacto en salud humana.

Cocinar es la medida más fiable para inactivar patógenos; el congelador ayuda contra algunos parásitos, pero no vuelve “segura” a la carne frente a bacterias.

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¿Y si es solo un bocado mientras cocino?

El riesgo baja con la cantidad, pero no desaparece.

Si tu gato “pide” cuando cortás carne, una alternativa práctica es ofrecer un trocito cocido (sin sal, ajo ni cebolla) y en porción mínima para no desbalancear la dieta. Ese gesto mantiene el ritual sin sumar peligros innecesarios.

Dietas crudas tipo BARF: por qué generan debate veterinario

Muchas preparaciones caseras crudas terminan con desequilibrios nutricionales (calcio/fósforo, taurina, vitaminas), algo especialmente delicado en gatitos, gestantes o gatos con enfermedad renal o gastrointestinal.

Si alguien insiste en crudo, lo prudente es hacerlo solo con supervisión de un veterinario/a nutricionista y con protocolos de manipulación estrictos.

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Señales de alarma tras comer crudo

Vómitos, diarrea, decaimiento, fiebre, sangre en materia fecal o deshidratación ameritan consulta veterinaria, especialmente si hubo carne o vísceras crudas recientes.

También si en el hogar hay personas de riesgo y el gato tuvo diarrea.