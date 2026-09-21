Cómo ganarse la confianza de un gato: qué gestos funcionan según la ciencia.

Ganarse la confianza de un gato significa lograr que se acerque, descanse y se relacione por iniciativa propia, sin sentirse acorralado. La clave no es “hacer que se acostumbre” a una persona, sino ofrecerle interacciones seguras: distancia cuando la pide, rutinas estables y experiencias agradables que pueda anticipar.

Este enfoque tiene una base etológica. El gato doméstico conserva una alta sensibilidad al control de su entorno: necesita decidir cuándo acercarse, dónde refugiarse y cuánto dura un contacto. Forzar esos momentos puede aumentar su evitación, incluso en animales cariñosos.

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Dejá que el gato dé el primer paso

La escena es habitual: llega una visita, el gato se esconde y alguien intenta atraerlo o levantarlo para que “se acostumbre”. Suele producir el efecto contrario. Para un animal que percibe incertidumbre, no poder alejarse convierte el contacto en una experiencia negativa.

Lo más eficaz es sentarse a cierta distancia, hablar bajo y evitar mirarlo fijamente. Se puede ofrecer la mano, sin avanzar hacia su cara, y esperar. Si se acerca, frota su cuerpo o permanece relajado, habrá habilitado la interacción. Si gira las orejas hacia atrás, mueve la cola con golpes rápidos, dilata las pupilas o se aleja, conviene detenerse.

La confianza se construye cuando el gato comprueba, una y otra vez, que sus señales son respetadas.

El parpadeo lento no es un mito, pero debe ser recíproco

Cerrar los ojos despacio frente a un gato y apartar luego la mirada puede ayudar a comunicar calma. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2020 observó que los gatos respondían con más parpadeos lentos y se aproximaban con mayor frecuencia a personas que hacían esa expresión facial.

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No es un truco infalible ni una “sonrisa” en sentido humano. Funciona mejor como una señal de baja amenaza: no exige nada al animal ni invade su espacio. Si el gato devuelve el parpadeo, se relaja o se queda cerca, es una buena señal; si permanece tenso, no hay que insistir.

Las caricias tienen zonas y tiempos

Muchos gatos prefieren las caricias breves en mejillas, base de las orejas, mentón y cabeza, áreas donde poseen glándulas que depositan señales químicas. En cambio, el vientre expuesto no siempre es una invitación: puede ser una postura de descanso o defensa, y tocarlo puede desencadenar un manotazo.

Una pauta útil es hacer unas pocas caricias y detenerse. Si el gato busca de nuevo la mano, inclina la cabeza o se frota, probablemente quiera continuar. Si la piel del lomo se ondula, la cola se agita o se da vuelta para irse, ya tuvo suficiente. Respetar ese límite evita que el contacto agradable termine en sobreestimulación.

La rutina y el juego crean seguridad

Los gatos no necesitan una atención constante, pero sí cierta previsibilidad. Horarios relativamente estables para la comida, la limpieza del arenero y el juego reducen la incertidumbre, especialmente en animales recién adoptados o tímidos.

El juego de persecución con cañas, plumas o juguetes que imitan una presa permite canalizar una secuencia natural —acechar, perseguir, capturar— sin usar las manos como juguete. Las manos que “luchan” enseñan a morder; los juguetes a distancia favorecen una interacción segura y positiva.

También ayudan los refugios: cajas, cuevas, estantes altos y habitaciones tranquilas. Un gato que dispone de escondites no necesariamente se volverá más esquivo; a menudo se anima a explorar antes porque sabe que tiene dónde retirarse.

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Premios, visitas y convivencias: menos presión, mejores resultados

Un alimento especialmente atractivo puede asociar la presencia humana con una experiencia positiva, pero debe ofrecerse sin perseguir al gato con el premio. Dejarlo cerca y retirarse unos pasos suele ser más efectivo que intentar convencerlo desde la mano.

En hogares con niños o visitas, la regla más importante es simple: no levantar, perseguir ni sacar al gato de su escondite. Para presentarlo a otra mascota, hacen falta separaciones iniciales, intercambio de olores y encuentros graduales; una presentación apresurada puede consolidar miedo o conflicto.

Cuándo la desconfianza requiere una consulta veterinaria

Un gato que siempre fue sociable y de pronto se esconde, rechaza el contacto o reacciona con agresividad puede estar expresando dolor, enfermedad o estrés. Problemas dentales, artrosis, alteraciones urinarias, hipertiroidismo y cambios cognitivos en la vejez pueden modificar su tolerancia a las caricias.

Antes de atribuir el cambio a un “mal carácter”, conviene consultar con un veterinario. Si se descartan causas médicas, un profesional especializado en comportamiento felino puede ayudar a identificar los desencadenantes y diseñar una adaptación sin castigos ni exposiciones forzadas.