Cognición animal: ¿son más inteligentes los perros o los gatos?

No puede afirmarse, de forma rigurosa, que los perros sean más inteligentes que los gatos o viceversa. La cognición animal no es una capacidad única: incluye memoria, aprendizaje, comunicación, orientación, resolución de problemas y adaptación al entorno.

Perros: expertos en prestar atención a las personas

Muchos perros parecen especialmente hábiles para comprender a su cuidador. Pueden anticipar rutinas —el paseo, la hora de comer, la preparación para salir— y responder a gestos, tonos de voz o movimientos del cuerpo.

Esa sensibilidad social explica por qué un perro puede mirar a una persona cuando no alcanza un juguete o esperar una indicación antes de actuar. No implica necesariamente una inteligencia superior en todos los aspectos: revela que su conducta está muy orientada a la interacción con humanos.

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Los perros suelen beneficiarse de juegos de búsqueda, entrenamiento con refuerzo positivo y actividades que combinen movimiento, olfato y cooperación.

Gatos: autonomía, exploración y soluciones propias

Los gatos, en cambio, pueden parecer menos receptivos a una orden humana porque su forma de vincularse y explorar suele ser más independiente. Que un gato no acuda cuando se lo llama no demuestra falta de comprensión; puede indicar que no encuentra un motivo suficiente para responder en ese momento.

Un felino que descubre cómo abrir una puerta, alcanzar una repisa o localizar un objeto escondido está resolviendo desafíos vinculados con su ambiente. En casa, esas capacidades se observan cuando inspecciona cambios mínimos, aprende dónde se guardan los premios o modifica su recorrido para llegar a un lugar elevado.

El enriquecimiento ambiental —rascadores, escondites, alturas seguras y juegos que simulen la búsqueda de alimento— permite canalizar esa conducta exploratoria sin confundir curiosidad con “maldad” o desobediencia.

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La inteligencia que importa en casa

Más que pedirle a un gato que se comporte como un perro —o al revés—, conviene observar qué motiva a cada animal. Un perro que disfruta rastrear olores y un gato que dedica tiempo a explorar una caja nueva están usando habilidades distintas, pero igualmente valiosas para su bienestar.