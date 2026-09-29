Mascotas
29 de septiembre de 2026 a la - 08:20

Cognición animal: ¿son más inteligentes los perros o los gatos?

Gato y perro.
Gato y perro.Shutterstock

Los perros pueden aprender señales sociales con facilidad y los gatos resolver problemas a su manera, pero comparar su inteligencia como si fuera una tabla de posiciones simplifica demasiado lo que cada especie necesita para vivir.

Por ABC Color
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No puede afirmarse, de forma rigurosa, que los perros sean más inteligentes que los gatos o viceversa. La cognición animal no es una capacidad única: incluye memoria, aprendizaje, comunicación, orientación, resolución de problemas y adaptación al entorno.

Perros: expertos en prestar atención a las personas

Muchos perros parecen especialmente hábiles para comprender a su cuidador. Pueden anticipar rutinas —el paseo, la hora de comer, la preparación para salir— y responder a gestos, tonos de voz o movimientos del cuerpo.

Perro de la raza golden retriever con su humano.
Muchos perros parecen especialmente hábiles para comprender a su cuidador.

Esa sensibilidad social explica por qué un perro puede mirar a una persona cuando no alcanza un juguete o esperar una indicación antes de actuar. No implica necesariamente una inteligencia superior en todos los aspectos: revela que su conducta está muy orientada a la interacción con humanos.

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Los perros suelen beneficiarse de juegos de búsqueda, entrenamiento con refuerzo positivo y actividades que combinen movimiento, olfato y cooperación.

Gatos: autonomía, exploración y soluciones propias

Los gatos, en cambio, pueden parecer menos receptivos a una orden humana porque su forma de vincularse y explorar suele ser más independiente. Que un gato no acuda cuando se lo llama no demuestra falta de comprensión; puede indicar que no encuentra un motivo suficiente para responder en ese momento.

Una de las formas más efectivas de evitar que tu gato orine en lugares no deseados es la aplicación de una mezcla de agua y jugo de limón en las zonas donde el gato tiende a orinar.
Que un gato no acuda cuando se lo llama no demuestra falta de comprensión

Un felino que descubre cómo abrir una puerta, alcanzar una repisa o localizar un objeto escondido está resolviendo desafíos vinculados con su ambiente. En casa, esas capacidades se observan cuando inspecciona cambios mínimos, aprende dónde se guardan los premios o modifica su recorrido para llegar a un lugar elevado.

El enriquecimiento ambiental —rascadores, escondites, alturas seguras y juegos que simulen la búsqueda de alimento— permite canalizar esa conducta exploratoria sin confundir curiosidad con “maldad” o desobediencia.

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La inteligencia que importa en casa

Más que pedirle a un gato que se comporte como un perro —o al revés—, conviene observar qué motiva a cada animal. Un perro que disfruta rastrear olores y un gato que dedica tiempo a explorar una caja nueva están usando habilidades distintas, pero igualmente valiosas para su bienestar.