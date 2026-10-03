Mi gato mordió una planta: cuándo es una urgencia y qué hacer antes de llamar al veterinario

Si tu gato mordió una planta, alejalo de inmediato, retirale con suavidad los fragmentos visibles de la boca y guardá una muestra o sacale una foto a la especie. No le provoques el vómito ni le des leche, aceite, carbón activado o remedios caseros: pueden empeorar el cuadro o retrasar una atención necesaria.

La urgencia depende de la planta, la cantidad ingerida y el tiempo transcurrido. Pero hay una excepción importante: si pudo haber mordido un lirio verdadero —géneros Lilium o Hemerocallis, frecuentes en ramos y jardines—, corresponde llamar a una guardia veterinaria de inmediato, incluso si parece estar bien.

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Polen, hojas, pétalos y hasta el agua del florero pueden desencadenar una lesión renal aguda en gatos.

Cómo actuar en los primeros minutos

Retirá la maceta y cualquier hoja caída para evitar una segunda ingesta. Si el gato lo permite, revisá su hocico sin forzarlo: quitá solo los trozos que estén sueltos y accesibles. Podés ofrecerle agua fresca, pero no obligarlo a beber ni intentar lavar su boca con jeringas, porque existe riesgo de aspiración.

Anotá la hora aproximada, cuánto material falta y si hubo vómitos, babeo o cambios de conducta. Una foto nítida de la planta —incluidas flores, hojas y tallo— puede acelerar la identificación. Si venía en un ramo, conservá la etiqueta de la florería.

Qué plantas obligan a consultar con rapidez

Además de los lirios, requieren consulta veterinaria temprana las cícadas o palmas de sagú, muy tóxicas para el hígado; la adelfa, que puede alterar el ritmo cardíaco; y plantas irritantes como potus, filodendro, monstera, dieffenbachia, cala y anturio.

Estas últimas contienen cristales de oxalato de calcio: producen dolor oral intenso, babeo, arcadas e hinchazón, aunque su mecanismo no es el mismo que el de un lirio.

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Algunas intoxicaciones comienzan con signos digestivos leves y evolucionan horas después. En el caso de los lirios, el tratamiento precoz con fluidoterapia y controles renales puede cambiar el pronóstico.

Síntomas que no conviene vigilar en casa

Buscá atención veterinaria urgente si el gato vomita varias veces, babea de forma persistente, tiene dificultad para tragar o respirar, camina desorientado, está decaído, tiembla, convulsiona o presenta encías pálidas.

También si deja de orinar, orina mucho más de lo habitual o rechaza el alimento tras el contacto con una planta sospechosa.

No esperes a que aparezcan esos signos si no podés identificar la especie. La consulta telefónica con su veterinario o una guardia permite valorar el riesgo según la planta, el peso del animal y la exposición.

Por qué los gatos muerden plantas aunque tengan alimento

Morder hojas no siempre indica una carencia nutricional. Los gatos exploran con la boca, se interesan por el movimiento de las hojas y pueden buscar fibras vegetales.

Estudios sobre conducta felina sugieren que la ingesta ocasional de pasto puede favorecer la expulsión de material no digerible, pero eso no vuelve seguras a las plantas de interior.

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Para reducir el riesgo, ubicá las macetas fuera de su alcance, retirá ramos con lirios del hogar y ofrecé pasto para gatos cultivado sin pesticidas. La medida más eficaz, sin embargo, es conocer el nombre de cada planta que convive con el animal: “planta de interior” no alcanza para evaluar una intoxicación.