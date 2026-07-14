Mascotas
14 de julio de 2026 a la - 06:00

Cómo cambia el comportamiento del perro border collie con la edad

Perros border collie cachorro y senior.
Perros border collie cachorro y senior.Shutterstock

Un border collie no “se vuelve vago” de un día para otro: con la edad bajan la impulsividad y la energía, pero también pueden aparecer dolor, ansiedad o desorientación. Saber qué es normal evita sustos y castigos injustos.

Por ABC Color

En la mayoría de los border collie, el paso del tiempo trae menos hiperactividad y más autocontrol, sobre todo tras la adolescencia. En la vejez, además, son comunes más horas de sueño y menor tolerancia al esfuerzo. Lo que no es “normal” es un cambio brusco: irritabilidad, reactividad repentina, accidentes en casa o desorientación suelen tener detrás dolor o un problema médico.

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Cachorro (hasta 6–8 meses): exploración, mordidas y “cerebro en entrenamiento”

El border collie nace seleccionado para trabajar con movimiento: persigue, observa, anticipa. Por eso abundan el “pellizco” con la boca, la fijación con bicicletas o niños corriendo y la frustración si no hay tareas.

Entrenamiento positivo.
Cachorro de border collie.

Se trata de predación modificada por la cría selectiva. La clave es enseñar pausas y autocontrol, no solo “cansarlo”.

Adolescencia (6–18/24 meses): el pico de impulsividad

Aquí aparece el perro que “sabe” pero no siempre hace. En etología se asocia a maduración cerebral y búsqueda de recompensas: más distracciones, tirones de correa y reactividad a estímulos.

¿Tu perro se siente culpable?
Perro border collie adolescente.

Si el border collie empieza a “controlar” sombras o autos, suele ser estrés + exceso de excitación, no una “manía” graciosa.

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Adulto (2–7 años): estabilidad… si hay trabajo mental

Con rutinas consistentes, suelen volverse más predecibles y cooperativos. Investigaciones en comportamiento canino describen, en promedio, descenso de actividad y aumento de calma con la edad, pero en esta raza el cambio puede ser más lento si sigue teniendo tareas (olfato, obediencia, pastoreo recreativo).

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.

Un adulto sin desafíos suele inventarlos: ladridos, persecución de luz, “pastoreo” de la familia.

Senior (desde 7–10 años): menos energía y más sensibilidad

En esta etapa, muchas conductas cambian por fisiología: dolor articular, pérdida auditiva/visual y recuperación más lenta. Un perro que antes toleraba juegos bruscos puede gruñir al contacto: no “se volvió malo”, puede dolerle la cadera o la columna.

Perro border collie cansado, acostado.
Perro border collie cansado, acostado.

También puede aumentar la ansiedad por separación “tardía” si duerme más y se desorienta al despertar.

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Cuándo es señal de alarma: dolor o deterioro cognitivo

Si hay desorientación, cambios de sueño, mirar a la nada, quedarse trabado en esquinas, dejar de pedir salir o ensuciar adentro, conviene descartar síndrome de disfunción cognitiva (un cuadro comparable al deterioro tipo Alzheimer en perros).

Estudios veterinarios revisados por pares describen que su frecuencia sube con la edad y que intervenir temprano (ambiente predecible, enriquecimiento, control del dolor, dieta y evaluación clínica) mejora la calidad de vida.

Qué ajustar en casa para un border collie que envejece

La evidencia en bienestar animal favorece más “cerebro” y menos impacto: paseos olfativos, búsqueda de comida, ejercicios de propiocepción y sesiones cortas de obediencia.

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Si el cambio fue repentino, si hay cojera, jadeo nocturno, irritabilidad o accidentes, la primera parada no es el adiestramiento: es una consulta veterinaria para descartar dolor, endocrinopatías o deterioro cognitivo.