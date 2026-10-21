Gastronomía
21 de octubre de 2026 - 13:00

Fantasmas de merengue: una receta fácil para alegrar la fiesta de Halloween

Fantasmas de merengue.
Fantasmas de merengue.Shutterstock

Con solo claras de huevo y azúcar, el merengue se transforma en fantasmas crujientes y ligeros, perfectos para dar un toque divertido a Halloween. Una receta sencilla que a los chicos les va a encantar.

Por ABC Color
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Cómo hacer fantasmas de merengue

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Fantasmas de merengue

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 claras de huevo
  • 150 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de chocolate semiamargo derretido

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 100 °C y cubrir una bandeja con papel para hornear.
  2. Batir las claras de huevo con el jugo de limón hasta formar espuma.
  3. Incorporar el azúcar poco a poco mientras se continúa batiendo hasta obtener un merengue brillante y firme.
  4. Añadir el extracto de vainilla y batir durante 10 segundos más.
  5. Transferir el merengue a una manga pastelera con boquilla redonda grande.
  6. Formar fantasmitas sobre la bandeja, creando una base ancha y terminando cada figura en una punta elevada o bien en forma de gota a lo largo.
  7. Hornear los merenguitos durante 1 hora y 15 minutos, sin abrir el horno.
  8. Apagar el horno y dejar enfriar los merenguitos en el interior durante 1 hora.
  9. Dibujar 2 ojos y una boca sencilla sobre cada fantasmita con el chocolate derretido.
  10. Dejar secar el chocolate antes de servir.