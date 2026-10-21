Fantasmas de merengue: una receta fácil para alegrar la fiesta de Halloween

Cómo hacer fantasmas de merengue
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Fantasmas de merengue
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3 claras de huevo
- 150 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de chocolate semiamargo derretido
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 100 °C y cubrir una bandeja con papel para hornear.
- Batir las claras de huevo con el jugo de limón hasta formar espuma.
- Incorporar el azúcar poco a poco mientras se continúa batiendo hasta obtener un merengue brillante y firme.
- Añadir el extracto de vainilla y batir durante 10 segundos más.
- Transferir el merengue a una manga pastelera con boquilla redonda grande.
- Formar fantasmitas sobre la bandeja, creando una base ancha y terminando cada figura en una punta elevada o bien en forma de gota a lo largo.
- Hornear los merenguitos durante 1 hora y 15 minutos, sin abrir el horno.
- Apagar el horno y dejar enfriar los merenguitos en el interior durante 1 hora.
- Dibujar 2 ojos y una boca sencilla sobre cada fantasmita con el chocolate derretido.
- Dejar secar el chocolate antes de servir.