Afecciones cardíacas en perros: cuándo una tos o el cansancio dejan de ser “cosas de la edad”

Las afecciones cardíacas en perros no siempre empiezan con un desmayo o una crisis visible. Con frecuencia se manifiestan como cambios discretos: el animal se cansa antes, abandona juegos que disfrutaba, tose al levantarse o respira más rápido cuando está profundamente dormido. La señal que más conviene vigilar en casa es la frecuencia respiratoria durante el sueño: si supera de forma sostenida las 30 respiraciones por minuto, requiere consulta veterinaria.

El calor, el estrés o una enfermedad respiratoria también pueden acelerarla. Pero en perros con enfermedad de la válvula mitral —la cardiopatía más frecuente en ejemplares adultos y mayores— puede indicar que el corazón ya no compensa bien y que empieza a acumularse líquido en los pulmones.

Lea más: ¿Los perros pueden vengarse? Lo que la ciencia explica sobre las “represalias” caninas

Por qué el cansancio puede revelar un problema en el corazón

El corazón impulsa sangre con oxígeno a músculos y órganos. Cuando una válvula pierde capacidad para cerrar o el músculo cardíaco se debilita, ese bombeo se vuelve menos eficiente. El perro puede seguir caminando, pero necesita detenerse antes, jadea sin haber hecho demasiado esfuerzo o evita subir escaleras que antes no le costaban.

Es fácil atribuirlo a la vejez, al aumento de peso o a un día caluroso. Sin embargo, la reducción progresiva de la tolerancia al ejercicio merece una revisión, especialmente si se combina con tos, abdomen más abultado, encías pálidas o episodios de debilidad.

La tos no siempre viene del corazón, pero no debe ignorarse

En perros pequeños, una tos seca y repetitiva puede obedecer a colapso traqueal, bronquitis u otros trastornos respiratorios. Aun así, un corazón agrandado puede comprimir las vías aéreas y provocar tos, sobre todo de noche o tras la excitación.

La ecocardiografía, las radiografías de tórax, la medición de presión arterial y algunos análisis permiten diferenciar las causas. Escuchar un soplo durante la consulta orienta, pero un soplo no equivale automáticamente a insuficiencia cardíaca: describe un flujo sanguíneo turbulento y debe evaluarse en su contexto.

Lea más: ¿Tu perro bebe mucha agua y tiene “panza”? Claves para detectar el síndrome de Cushing a tiempo

Qué perros tienen mayor riesgo de cardiopatías

La genética importa. Cavalier King Charles spaniel, caniche, dachshund, chihuahua y otras razas pequeñas presentan más predisposición a enfermedad degenerativa de la válvula mitral.

En cambio, bóxer, dóberman, gran danés y algunas razas grandes pueden desarrollar miocardiopatía dilatada, una alteración del músculo cardíaco que reduce su fuerza de contracción.

La edad aumenta el riesgo, pero no lo explica todo. Un control clínico anual —o semestral en perros mayores o predispuestos— ayuda a detectar soplos y cambios antes de que aparezcan síntomas graves.

Cómo contar la respiración mientras duerme

Cuando el perro esté dormido, sin soñar ni jadear, se cuentan las elevaciones del tórax durante 15 segundos y se multiplica el resultado por cuatro. Conviene registrar el dato varios días, siempre en condiciones parecidas.

Una cifra persistentemente superior a 30 por minuto, o un aumento claro respecto de su valor habitual, justifica llamar al veterinario. Si respira con esfuerzo, mantiene el cuello estirado, no logra acostarse, presenta encías azuladas o se desmaya, la atención debe ser urgente.

Lea más: Secreción nasal persistente en perros: causas y señales de alerta

El tratamiento depende de la enfermedad y de su etapa

No todas las afecciones cardíacas requieren medicación inmediata. Estudios clínicos como el ensayo EPIC mostraron que, en perros con enfermedad mitral avanzada pero aún sin insuficiencia cardíaca, el pimobendán puede retrasar la aparición de signos clínicos. Esa decisión, sin embargo, depende de mediciones obtenidas por un veterinario cardiólogo.

El control de peso, una alimentación completa y evitar esfuerzos intensos cuando hay síntomas forman parte del manejo. No conviene administrar diuréticos, suplementos o dietas “cardíacas” por cuenta propia: pueden alterar la presión, los riñones o los electrolitos.