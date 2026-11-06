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Mascotas
06 de noviembre de 2026 - 15:05

Gatos: qué cuidados ayudan a mantener sus defensas en buen estado

Gato en consulta veterinaria.
El cuidado adecuado de tu gato es fundamental para garantizar su bienestar y salud a largo plazo. Shutterstock

El cuidado adecuado de tu gato es fundamental para garantizar su bienestar y salud a largo plazo. Una de las principales preocupaciones para cualquier dueño responsable es cómo mantener el sistema inmunológico de su mascota en óptimas condiciones para prevenir infecciones.

Por ABC Color
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La base de un sistema inmunológico fuerte es una dieta balanceada y completa. Proporcionale a tu gato alimentos de alta calidad, ricos en proteínas y bajos en carbohidratos.

Los alimentos húmedos y secos deben ser seleccionados cuidadosamente, priorizando aquellos que ofrezcan nutrientes esenciales para la salud general del felino.

Gato sphynx come alimento balanceado.
Los alimentos húmedos y secos deben ser seleccionados cuidadosamente, priorizando aquellos que ofrezcan nutrientes esenciales para la salud general del felino.

Los suplementos también pueden jugar un papel crucial en la mejora del sistema inmunológico. Los ácidos grasos omega-3, antioxidantes como la vitamina E y C, así como probióticos, ayudan a mejorar la respuesta inmune y mantener el intestino sano, lo que es vital para combatir infecciones.

Lea más: Cuál es la mejor manera de acercarse a un gato que uno no conoce

Pero, ¿qué más debería tener en cuenta para potenciar el sistema inmunológico de mi gato para prevenir infecciones?

Cómo fortalecer el sistema inmunológico de los gatos

El ejercicio es tan importante para los gatos como para los humanos. Mantener un régimen regular de juego y actividad física no solo previene problemas de obesidad, sino que también refuerza el sistema inmunológico. Asegurate de que tu gato disponga de juguetes interactivos y espacios para trepar y correr.

Beneficios del juego compartido con mascotas.
El ejercicio es tan importante para los gatos como para los humanos.

Un entorno seguro y libre de estrés también es crucial para la salud inmunológica de los gatos. Las situaciones estresantes pueden debilitar el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a las infecciones. Proporcionale a tu gato un espacio tranquilo, con lugares donde pueda esconderse y descansar.

Gato jugando.
Asegurate de que tu gato disponga de juguetes interactivos.

Al introducir cambios en la vida de tu gato, como una nueva mascota o mudanza, hacelo de manera gradual. Esto le permitirá al felino adaptarse sin un impacto negativo en su bienestar emocional y, por ende, en su sistema inmunológico.

Lea más: Comportamiento: ¿por qué mi gato camina entre mis piernas?

Por otro lado, los chequeos veterinarios regulares son esenciales para detectar cualquier problema de salud antes de que se convierta en una amenaza seria. La vacunación al día y la desparasitación regular son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas.

El agua es vital para mantener a tu gato hidratado, lo que, a su vez, ayuda a eliminar toxinas y mantener una función renal adecuada, ambos aspectos importantes para un sistema inmunológico fuerte. Asegurate de que siempre tenga acceso a agua fresca y limpia.

Lea más: ¿Qué significa que un gato erice el pelo y cuándo debería preocupar?

Los gatos necesitan un descanso adecuado para garantizar un sistema inmunológico robusto. Asegurá que tu mascota tenga un espacio cómodo para dormir y que tenga suficientes horas de sueño ininterrumpido.

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