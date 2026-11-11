¿Cuál es la mejor edad para esterilizar a perros y gatos?

La decisión no solo afecta la salud del animal sino también aspectos como el comportamiento y la superpoblación de animales callejeros.

Beneficios de esterilizar

La esterilización tiene múltiples beneficios tanto médicos como de comportamiento. Entre ellos la prevención de enfermedades, ya que reduce el riesgo de cáncer de mama en hembras, así como enfermedades prostáticas y testiculares en machos.

También es útil en el control de la población, pues ayuda a disminuir el número de animales sin hogar.

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La esterilización también tiene relación con el comportamiento, ya que puede reducir comportamientos agresivos o indeseados asociados con el celo.

Mejor edad para esterilizar

La edad recomendada para esterilizar a los gatos es generalmente antes de que alcancen la madurez sexual. Esto ocurre típicamente entre los 4 y 6 meses de edad.

Sin embargo, muchos expertos sugieren que la cirugía puede realizarse de manera segura a partir de los 2 meses de edad y una vez que el animal pese al menos 1 kilogramo. La esterilización temprana en gatos previene las camadas no deseadas y el marcaje territorial.

En los perros puede variar según el tamaño y raza del animal. Para razas pequeñas suele recomendarse entre los 6 y 9 meses de edad.

En razas grandes podría ser beneficioso esperar hasta que el perro tenga de 12 a 18 meses, porque algunas razas grandes necesitan más tiempo para su desarrollo muscular y óseo.

Es importante destacar que el asesoramiento de un veterinario es crucial para tomar una decisión adecuada, ya que cada raza y cada individuo tiene necesidades específicas.

Consideraciones de salud y comportamiento

La esterilización temprana se relaciona con ciertas consideraciones de salud. Por ejemplo, puede asociarse con problemas ortopédicos en razas grandes si se realiza antes del completo desarrollo, mientras que en razas pequeñas este riesgo es menor.

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Las mascotas esterilizadas antes de alcanzar la madurez sexual tienden a ser menos agresivas y menos propensas a la vagancia. Sin embargo, cada animal es único y puede que ciertos cambios de comportamiento tarden más en manifestarse tras la cirugía.

Determinar el momento adecuado para la esterilización de perros y gatos depende de diversos factores, incluyendo la especie, raza, tamaño y salud general del animal. Aunque generalmente se recomienda esterilizar antes de la madurez sexual para maximizar los beneficios médicos y de control de la población, es esencial consultar con un veterinario para personalizar esta decisión de acuerdo a las necesidades específicas de la mascota.

Tomar esta decisión de manera informada puede aportar no solo a la salud de nuestras mascotas sino también al bienestar comunitario en general.