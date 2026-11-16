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Mascotas
16 de noviembre de 2026 - 15:32

¿Qué tan rápido corre un gato? Así se compara con los grandes felinos

¿Qué tan rápido corre un gato?
¿Qué tan rápido corre un gato?Shutterstock

Los gatos domésticos son animales fascinantes, no solo por su carácter independiente y astuto, sino también por sus habilidades físicas, particularmente su capacidad para correr rápido. Pero, ¿cuánto pueden correr realmente los gatos domésticos y cómo se compara su velocidad con la de sus parientes salvajes?

Por ABC Color
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Un gato doméstico puede correr a una velocidad promedio de 48 kilómetros por hora en distancias cortas. Esta asombrosa velocidad es comparable a la de un atleta a nivel olímpico.

Gatos corriendo.
Gatos corriendo.

La estructura corporal de los gatos, con sus patas traseras poderosas y flexibles, está diseñada para un estallido rápido de carrera, lo que les ayuda a cazar presas o escapar de predadores.

La capacidad de correr del gato doméstico se debe a varias adaptaciones físicas, como su musculatura potente. Las patas traseras de los gatos están dotadas de músculos poderosos que les permiten dar grandes zancadas. Además, su columna vertebral flexible actúa como un muelle que se comprime y se expande para aumentar la longitud de sus zancadas.

Lea más: Cuál es la mejor manera de acercarse a un gato que uno no conoce

Por otro lado, sus uñas retráctiles proporcionan un agarre firme y seguro, aumentando así la tracción durante la carrera.

Comparativa de la velocidad de un gato con la de otros felinos

El guepardo es el rey indiscutible de la velocidad entre los felinos y en el reino animal. Puede alcanzar velocidades de hasta 112 kilómetros por hora en distancias cortas, pero a diferencia de los gatos domésticos, el guepardo no puede mantener esta velocidad por más de 30 segundos debido al desgaste físico extremo.

Guepardo corriendo.
Guepardo corriendo.

Por otro lado, el león, el majestuoso rey de la selva, puede alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, pero normalmente sostiene su velocidad por poco tiempo durante una caza.

León corriendo.
León corriendo.

El tigre es otro velocista poderoso, con una velocidad máxima de alrededor de 64 kilómetros por hora. Similar a los leones, los tigres dependen de emboscadas y carreras cortas para atrapar a sus presas.

Lea más: Por qué algunos gatos se atacan el lomo: qué es la hiperestesia felina

Tigre corriendo.
Tigre corriendo.

Por último, capaces de alcanzar velocidades de 58 kilómetros por hora, los leopardos son cazadores ágiles que también dependen de la rapidez y la sorpresa.

Leopardo corriendo.
Leopardo corriendo.

Adaptaciones evolutivas de los felinos

Los felinos han evolucionado para maximizar sus habilidades de caza a través de la velocidad y el sigilo. Los gatos domésticos comparten muchas de estas características, lo que se refleja en su comportamiento de juego, que a menudo imita técnicas de caza de sus parientes salvajes.

Son corredores eficientes, aunque su estilo de vida doméstico a menudo les priva de la necesidad de utilizar completamente sus habilidades naturales.

El gato doméstico, aunque más pequeño y menos robusto que sus parientes salvajes, es igualmente impresionante en su capacidad para correr rápido. Su velocidad es un recordatorio de su legado evolutivo y adaptaciones como cazador.

Lea más: ¿Por qué los gatos se estiran cuando te acercás? Esto puede revelar su comportamiento

Si bien no compite con los récords mundiales de los felinos más grandes, el conjunto de habilidades de los gatos domésticos es prueba de su excelencia como miembros de la familia felina.

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