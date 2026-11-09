Por qué algunos gatos se atacan el lomo: qué es la hiperestesia felina

La hiperestesia felina, también llamada síndrome del gato ondulante o neurodermatitis, es un trastorno neuropático y dermatológico. Los gatos que la padecen tienen la piel y la musculatura epaxial extremadamente sensibles. Esa zona va desde la mitad de la espalda hasta la base de la cola.

Una caricia o un estímulo mínimo del ambiente en ese punto hacen que el sistema nervioso periférico mande señales amplificadas al cerebro. La respuesta es involuntaria: espasmos, carreras frenéticas, maullidos fuertes, lamidos y mordiscos compulsivos sobre el lomo, a veces persecución de la propia cola.

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Los episodios no son una rabieta ni un rasgo de carácter. Hay una alteración en cómo el gato percibe el tacto y el dolor.

Según investigaciones en neurología veterinaria, durante la crisis se activa a la vez el músculo cutáneo del tronco, y eso produce la ondulación visible a lo largo de la columna.

Las pupilas se dilatan por completo (midriasis) y aparecen tics en la zona lumbar. El gato intenta frenar un picor profundo, un ardor o algo parecido a una descarga eléctrica que no puede procesar de otra manera.

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El origen: piel, sistema nervioso y estrés

No existe una prueba única que confirme la hiperestesia felina. Se llega al diagnóstico por descarte, y las causas posibles se agrupan en tres.

Dermatológicas: lo más frecuente es la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP) o una alergia alimentaria. Una sola pulga alcanza para provocar un picor intenso en la zona lumbosacra y sobreestimular las terminaciones nerviosas.

Neurológicas y musculares: varios estudios la relacionan con crisis epilépticas focales o con miopatías. Descargas anormales en la corteza motora podrían explicar los espasmos en la parte trasera del cuerpo.

Conductuales: el estrés crónico y un entorno con poco enriquecimiento ambiental agravan el cuadro. Un gato frustrado durante mucho tiempo puede transformar el acicalamiento normal en una conducta repetitiva y dañina.

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Cómo distinguir el acicalamiento normal de una crisis

Un gato sano se acicala durante horas, pero lo hace con calma y se detiene fácilmente. Una crisis de hiperestesia, en cambio, empieza de golpe: las pupilas se dilatan, la mirada se clava en un punto vacío y el animal se lanza sobre su propio lomo.

Si intentás agarrarlo o frenarlo en pleno episodio, puede reaccionar con agresividad contra vos, porque su sistema nervioso está en hiperalerta. Los episodios duran desde unos segundos hasta un par de minutos. Después es común que el gato quede desorientado o se esconda.

Tratamiento veterinario y cambios en casa

No hay una solución única: el plan depende de la causa. Lo primero es un control antiparasitario estricto todo el año, para descartar el componente alérgico.

Si los exámenes excluyen causas dermatológicas y musculoesqueléticas (como la artritis lumbosacra), el protocolo suele incluir fármacos para el dolor neuropático, como la gabapentina, o ansiolíticos recetados por el veterinario.

El entorno también cuenta. Reducir las fuentes de estrés en casa, sostener rutinas de juego que le permitan descargar el instinto de caza y no acariciarle la parte baja de la espalda bajan la frecuencia de las crisis y ayudan al gato a recuperar la calma.