Los perros de tipo spaniel se caracterizan por ser animales de tamaño mediano a pequeño, con orejas largas y caídas, pelaje denso u ondulado y una marcada predisposición al rastreo y al vínculo cercano con las personas. El término spaniel proviene del francés antiguo espaigneul, que significa literalmente “perro español”, en alusión a su origen en la península ibérica antes de su expansión y diversificación en las islas británicas.

Lejos de ser un simple grupo estético, los spaniels —entre los que destacan el cocker spaniel inglés, el cocker americano, el springer spaniel, el cavalier king charles y el bretón— comparten un diseño biológico pensado para trabajar en terrenos densos.

Durante siglos, los criadores seleccionaron ejemplares capaces de internarse en matorrales espesos para localizar y levantar aves sin dañarlas, una función que hoy explica gran parte de sus conductas domésticas.

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Qué significa la palabra spaniel y cuál es su origen histórico

Los registros históricos y cinológicos coinciden en que los ancestros de estos perros llegaron desde España hacia Francia e Inglaterra durante la Edad Media, asociados inicialmente a la cetrería.

En una época anterior a las armas de fuego, su tarea consistía en seguir el rastro olfativo de las aves terrestres y hacerlas levantar vuelo para que los halcones entrenados pudieran capturarlas.

Con la aparición de las escopetas de caza en el siglo XVII, el grupo se dividió según su método de trabajo: los springing spaniels (como el springer o el cocker) continuaron especializados en espantar la presa fuera de la maleza, mientras que los setting spaniels dieron origen a los actuales setters, seleccionados para quedarse inmóviles señalando la ubicación del ave.

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Cómo la genética de caza moldea su comportamiento cotidiano

Cuando un cocker o un springer spaniel tira de la correa con la nariz pegada al suelo o persigue palomas en el parque, está ejecutando un patrón motor heredado.

Investigaciones en genómica canina, como las lideradas por la doctora Elinor Karlsson en el proyecto Darwin’s Ark y publicadas en la revista Science, demostraron que los rasgos de comportamiento asociados a grupos funcionales —como el cobro, el rastreo y la alta reactividad a estímulos visuales o sonoros— tienen una base poligénica fuertemente fijada por la selección artificial.

A diferencia de los perros de pastoreo o de guardia, los spaniels fueron seleccionados para cooperar a corta distancia con el guía humano. Esto se traduce en dos rasgos evidentes en la convivencia diaria:

Alta sensibilidad social: buscan contacto constante y suelen desarrollar apego intenso, lo que los vuelve excelentes compañeros familiares, pero también más propensos a sufrir ansiedad por separación si pasan muchas horas solos.

Motivación olfativa permanente: su sistema sensorial prioriza los rastros del entorno. Un paseo rápido sin oportunidad de olfatear suele dejarlos mentalmente insatisfechos, generando hiperactividad o conductas destructivas dentro del hogar.

Qué cuidados de salud exige su anatomía particular

La morfología que hace tan reconocibles a los spaniels también conlleva predisposiciones clínicas documentadas por la medicina veterinaria.

Sus pabellones auriculares largos, pesados y cubiertos de pelo reducen la ventilación del conducto auditivo externo, creando un microambiente cálido y húmedo que favorece la proliferación de bacterias y levaduras como Malassezia.

Estudios epidemiológicos del Royal Veterinary College del Reino Unido señalan que las razas con orejas péndulas presentan un riesgo significativamente mayor de padecer otitis externa recurrente.

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Asimismo, ciertas líneas presentan vulnerabilidades genéticas específicas que requieren seguimiento preventivo.

En el cavalier king charles spaniel, por ejemplo, la enfermedad degenerativa de la válvula mitral afecta a una proporción muy elevada de adultos debido a factores hereditarios.

Por su parte, los cocker spaniels muestran mayor incidencia de queratoconjuntivitis seca (ojo seco) y sobrepeso si no se ajusta su ingesta calórica a su nivel real de gasto energético diario.