Mediante un divertido video, “Asu”, el gatito de la Municipalidad de Asunción protagonista de “Asu informa”, se hizo viral en las últimas horas señalando cuáles son sus funciones en la comuna tras ser cuestionado por sus reiteradas siestas.

En el video asegura no ser un planillero y que tiene definido sus funciones: informar a los ciudadanos de Asunción sobre sus deberes y obligaciones.

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“Humanos, escúchenme un ratito que tengo algo importante que contarles.Sé que algunos andan diciendo por ahí que soy un planillero ¡pero no, humanos! Que me vean durmiendo una siestita no significa que no trabaje. ¡Mi trabajo es de los más importantes porque soy yo quien viene a recordarles las informaciones más importantes de la Muni”, se escucha en el material audiovisual.

¡Asu informa a los asuncenos!

Tras captar la atención de los internautas “Asu” brindó una serie de informaciones y beneficios que prepara la Municipalidad a fin de regularizar la situación de quienes se encuentran con atrasos, entre ellos mencionó:

12% pagando al contando en un solo pago los impuestos municipales correspondientes al 2026.

100% de exoneración de multas y recargos, pagando al contado o de forma fraccionada con una entrega del 20% y el saldo hasta en 4 cuotas.

Periodo de gracia para el pago de obligaciones en cementerios y beneficios por la presentación tardía de balances.

Asimismo, “Asu”, mencionó que se puede acceder a estos importantes beneficios acercándose hasta el 30 de noviembre. “Así que humano no te duermas como yo y acercate”, finaliza el video que ya cuenta con 12.1 mil likes.

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Un importante funcionario de la Municipalidad

“ASU” como la bautizaron llegó hasta Municipalidad de Asunción en el 2021, según señalaron primero le buscaron un hogar, sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que ya estaba en él.

El pequeño felino de pelaje de colores naranja y blanco, de porte seguro y mirada penetrante, no solo se ganó el cariño de los funcionarios y contribuyentes, también tiene una cuenta de Instagram con más de 7 mil seguidores denominada: @elgatoasu.

Hace poco conoció a su nueva jefa, la intendenta Soledad Núñez y -spoiler- se cayeron muy bien. Si querés conocerlo también solo tenes que acercarte hasta el 30 de noviembre, accedé a los beneficios y ¡Asu les espera!