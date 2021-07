Segundo día de huelga en Clínicas

No quieren crear fastidio en la ciudadanía, indicó el presidente del Sindicato de Trabajadores, César Méndez.

A tempranas horas, los funcionarios del hospital escuela dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas realizaron un cierre simbólico de toda la avenida. Luego, marcharon hasta el shopping ubicado a unos metros y retornaron a la denominada “Carpa de resistencia”, instalada en la vereda del nosocomio.

Méndez señaló que ayer a última recibieron la visita del jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Julio Ullón. Detalló que le informaron y entregaron copia de los pedidos que llevaron a los funcionarios a la huelga, entre estos el cierre de 50 camas por falta de personal, la recategorización salarial, la reapertura de laboratorio externo y el cumplimiento de varios puntos del contrato colectivo de trabajo.

Indicó que Ullón prometió acercarles una respuesta para el miércoles por la tarde o jueves por la mañana, a más tardar.

Méndez señaló que están dispuestos a negociar, como desde un principio. Señaló que, si bien Clínicas necesita una reprogramación presupuestaria de G. 92.000 millones, también entienden que el monto es una suma importante, por lo que se deberá priorizar lo más relevante.

Dijo que no quisieran volver a cerrar un carril de la avenida porque la intención no es causar inconvenientes a la ciudadanía. Sin embargo, dijo que por mandato asambleario no descartan retomar esta medida o realizar otras más extremas que no adelantó.