Poderosos narcos acaparaban las celdas vip en Tacumbú

El caso de “Cucho” Cabaña es uno de los más conocidos. Fue detenido por presuntamente liderar una banda de narcotraficantes que operaba desde Alto Paraná y cuya alta influencia para obtener beneficios no se limita a obtener las celdas vip, puesto que tiene como amigo al diputado Ulises Quintana, también acusado por narcotráfico en calidad de cómplice y otros delitos.

Otro de los peces gordos del narcotráfico “hospedados” en Tacumbú es Fermín Centurión Godoy, integrante de una poderosa banda narcotraficante que opera principalmente con cocaína, contando con una estructura logística aérea para los traslados ilícitos.

Otro peso pesado es Fredy Ariel Irala Fernández, alias Lico’i, un conocido narcotraficante de Capitán Bado, especializado en el tráfico de marihuana en esa zona del país.

Carlos Antonio López Ibarra es otro del mismo rubro, quien ya estuvo preso anteriormente por narcotráfico y este año cayó de vuelta en Villeta, luego de que se descubriera en Capiatá un camión repleto de marihuana, que era usado sin conocimiento de los dueños para enviar la droga a Chile, oculto entre cargamentos ilícitos de carne.

También Carlos Alberto Cantero Medina, vinculado al caso Forex, un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, que operaba específicamente para el también detenido narco Ezequiel De Souza.

Otros ligados al submundo del narcotráfico son Mario Eusebio Romero y Florencio Miguel Resquín Almada, detenidos en Alto Paraná en un operativo antidrogas, donde desmontaron un laboratorio de cocaína que operaba aparentemente con aval de las propias autoridades regionales antidrogas, ligados al narco también recluido Tomás Rojas Cañete, alias Toma’i.

También está en la lista Octavio Vargas Muñoz -figura como Vargas Núñez por un error de transcripción- un colombiano condenado por tráfico de cocaína.

Otro recluso es Basilio Muñoz López, un exgerente de Financiera El Comercio de Itacurubí, condenado por lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos, lo que generó un perjuicio patrimonial G. 4.321.163.892.