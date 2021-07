Altos niveles de infestación larvaria ponen en alerta a Ayolas

Juan Paredes, funcionario del Senepa, dijo que los trabajos de relevamiento de datos realizados en diferentes barrios de Ayolas señalan la existencia de una alta tasa de infestación lavaría.

Durante el recorrido, funcionarios del Senepa visitaron unas 536 viviendas, lo que permitió la detección de un total de 4.975 recipientes considerados potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

En Ayolas el porcentaje total de infestación es de 6,53 %.

En el área denominada Núcleo 2, del barrio Mil Viviendas, se detectó un nivel del 18,75 %, lo que convierte a esa zona en el lugar con el porcentaje más alto de infestación en la ciudad. Le siguen los barrios Santa Rosa de Lima con 8,333 %, María Graciela con 7,81 %, San José Obrero con 7,14 %, Sirena y Virgen del Pilar con 6,25 %, San José Mi con 5,68 %, San Antonio con 5,56 %, Núcleo 1 con 5,00 % y Las Mercedes con 4,17 %.

Paredes dijo que atendiendo las cifras altas, la llegada de las fiestas de fin de año, el paso fronterizo y en enero la fiesta de la tradición en Santiago, Misiones, el distrito de Ayolas se encuentra dentro de la franja de alerta, y si no se toman medidas preventivas eliminando todos los recipientes que puedan ser aprovechados por el Aedes aegypti, existe un alto riesgo de que el dengue golpee a la ciudad.

Paredes manifestó que el Senepa recibe continuamente críticas de la población a través de medios radiales, afirmando que no se realizan los rociados aéreos en todos los barrios, pero el funcionario estatal indicó que aunque se efectúen los rociados de forma diaria, no serviría de nada si los dueños de las casas no eliminan los criaderos de los patios de sus viviendas.

“Estamos en alerta en cada barrio de Ayolas, sería importante que cada habitante estire las piernas y recorra el patio de sus casa y elimine los recipientes como neumáticos en desuso, latas, botellas y cualquier elemento donde se pueda acumular agua, es muy necesario eliminar los casi 5.000 criaderos”, dijo Paredes.