Anuncian protesta de cigarrilleros tras decomiso en Salto del Guairá

Los fanpage “SDG en Noticias”, “Info Salto” y otros medios digitales de la zona lanzaron la información en la tarde de este jueves. Sin mencionar fuentes, dichas páginas comunican que “trabajadores del rubro de cigarrillos preparan una gran manifestación, cerrarán el acceso a Salto del Guairá (Puente Piratiy). Exigen la devolución de las mercaderías y camiones que cuentan con los documentos respaldatorios”.

De darse dicha manifestación, no sería la primera vez que trabajadores del rubro cigarrillo de Salto del Guairá realizan protestas, tras una intervención de la UIC en la ciudad. El año pasado, también en el mes de febrero, los cigarrilleros cerraron por dos días el acceso a la ciudad, tras la llegada de maquinarias y uniformados del ejército para destruir puertos clandestinos por donde operan los contrabandistas en el envío de cigarrillos al Brasil. En aquella ocasión, de todos modos, fueron inutilizados cinco puertos, con explosivos y maquinarias.

Tanto comerciantes de cigarrillos como transportistas que operan para estos sostienen que las mercancías y los camiones están plenamente documentados, y con los impuestos pagados. Consideran injusta la represión del gobierno nacional al negocio del cigarrillo, que mueve un buen sector de la economía local y emplea a un gran número de personas, según las páginas digitales.

La reacción se daría por la incautación, ayer miércoles, de más de 40 millones de cajetillas de cigarrillo en un atracadero clandestino conocido como “Puerto Cero”, ubicada en la zona de “Camino 3”, Colonia Guadalupe, 25 kilómetros aguas abajo de Salto del Guairá.

Los intervinientes decomisaron, igualmente, unos 15 camiones de distinto porte y una similar cantidad de embarcaciones. Fue tras una denuncia realizada por la entidad Itaipú Binacional.

Llamativas contradicciones

Mientras el ministro ejecutivo de la Unidad de Lucha contra el Contrabando, Emilio Fúster, refiere que hubo tres choferes detenidos durante la incautación de cigarrillos en Salto del Guairá y que luego fueron liberados, el fiscal del Ministerio Público a cargo del caso dice que no hubo ningún detenido y que no existían choferes. Llama profundamente la atención dichas contradicciones entre los intervinientes.

Según Fúster, la Fiscalía liberó a tres personas (choferes) que fueron aprehendidas ayer en el lugar. “Ayer, tres personas fueron aprehendidas, pero finalmente el Ministerio Público dispuso levantar la detención de estas personas considerando el nivel de participación”, había expresado Fúster.

Pero, increíblemente, en contacto con ABC Cardinal, el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso, Israel Villalba, manifestó que no se liberó a ningún detenido; es más, que no existieron tales choferes detenidos, pues los camiones no tenían conductores y estaban varados en el lugar.

Israel Villalba comentó que la única persona encontrada en el lugar fue un cuidador, encargado del depósito, que vive en el lugar y que al momento de ser hallado por las autoridades no contaba con un teléfono celular.

Lea más: Llamativas contradicciones en torno a incautación de cigarrillos