Egresan 83 médicos especialistas del Hospital Nacional de Itauguá

”Procuren servir siempre y no olviden que los pacientes confían en ustedes, y por eso ponen en sus manos lo más preciado, que es nada más ni nada menos que sus vidas”, señaló la directora general del centro médico, Dra. Yolanda González Barrios, durante el acto de graduación.

Por su parte, la directora médica, Dra. Estela Torres, recordó los comienzos de la residencia médica en la institución, que se erige en el principal centro de formación de diversas especialidades médicas del país. Detalló que en 1994 se inició y que a la fecha ya egresaron del hospital 1.270 médicos especialistas.

Pidió a los egresados que sean agradecidos con la familia y con sus formadores, y por sobre todo, no dejar de estudiar a lo largo del ejercicio de la profesión. “Estudien siempre, porque el que no estudia no puede ser médico”, acotó.

Los que culminaron la etapa de posgrado fueron 14 especialistas en Medicina Interna, 7 en Cirugía General; 7 en Ginecoobstetricia; 15 en Pediatría y 6 especialistas en Anestesia. Igualmente culminaron 4 en Ortopedia y Traumatología; 3 en Neurocirugía; 4 en Emergentología; 3 en Medicina por Imágenes; 1 en Oftalmología; 1 en Urología y 1 en Anatomía Patológica.

Entre los 17 médicos subespecialistas culminaron 3 en Cardiología; 1 en Dermatología; 2 en Terapia Intensiva y Cuidados Críticos Adultos; Hemodinamia 1 y Terapia Intensiva Pediátrica 2. Además, terminaron 3 médicos en Mastología; 1 en Cirugía Pediátrica; 1 en Endoscopía Digestiva; 1 en Coloproctología y 2 en Cirugía Vascular.