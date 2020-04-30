Con peros, Samaniego ahora dice que Añeteté no da “cheque en blanco" a Quiñónez

Samaniego, cuya familia ahora es vinculada al presunto negociado con la compra de insumo médicos provenientes de China y que debían destinarse al Ministerio de Salud, negó tener relación con dicho caso e igualmente, afirmó que ese tema no tuvo que ver con la posición asumida por la bancada de Añeteté en la Cámara Baja para apañar a Quiñonez, por haber favorecido al empresario Karim Salum para evadir la cuarentena obligatoria en refugios para personas provenientes del exterior.

“No le damos cheque en blanco a nadie”, afirmó Samaniego, indicando que la posición tomada, se basó en los comunicados oficiales del gobierno, ya que indican que no tienen tiempo ahora para investigar por si mismos el caso. “De haber elementos más sustancioso, obviamente que vamos a revisar la postura”, expresó.

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Entre las justificaciones para no asumir una postura contra la Fiscal General, destacó que como bloque oficialista, al gobierno no le conviene tener que lidiar con una “inestabilidad”. “Ni al gobierno ni a la ciudadanía en generar le conviene una inestabilidad política y que la discusión en el parlamento sea el juicio político, habiendo tantos proyectos que tenemos que llevar adelante para dar respuesta a esta situación que nos pone en vilo al mundo y especialmente en nuestro país”, justificó.

De hecho, mencionó que en esa misma línea se expresó el mandatario cuando le consultaron sobre el tema."La posición del mismo presidente es que la figura del juicio político es una situación extrema y más todavía en este en este momento", mencionó y dijo que como oficialismo “no podemos ir avanzando para generar turbulencia política en un momento tan delicado”.

Negó relación con presunto negociado

El diputado y intendente de Asunción se mostró molesto porque se mencione a su familia, los Samaniego, en la presunta licitación irregular para la compra de tapabocas, trajes de protección, camas hospitalarias y otros insumos para enfrentar la pandemia, los cuales fueron rechazados casi en su totalidad por deficiencias con relación a lo establecido en el contrato, en una licitación que asciende a los G. 80.000 millones.

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“No le conozco a (Justo) Ferreira, nunca hablé con Ferreira, ni él tampoco conmigo o sea que no tengo un relacionamiento”, afirmó el diputado sobre las sospechan que apuntan sobre una relación entre la familia Samaniego y los Ferreira, un clan familiar de empresarios vinculados al rubro de insumos médicos, y que ahora son investigados por la Fiscalía por una presunta compra irregular para el Ministerio de Salud.

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El hecho que supuestamente vincula a ambas familias es que un lote de camas hospitalarias estaban guardadas en un depósito perteneciente a una sobrina del legislador, donde también se observaron camiones con logo del Ministerio de Salud.

“La familia nos dedicamos a alquilar, tenemos propiedades que nos ha dejado papá”, afirmó Samaniego, rechazando el hecho de que el simple alquiler de depósitos de la familia sean suficientes para ligarlos a las empresas investigadas.

Senador pide investigar a otra empresa presuntamente de los Samaniego

El correligionario de Samaniego, el senador Martín Arévalos solicitó a la Fiscalía que incluya en la investigación abierta por la presunta compra irregulares de camas y otros insumos médicos a una empresa que podría ser nexo entre los Samaniego y los Ferreira.

Arevalo afirmó a ABC que la Fiscalía debió haber a hecho desde un inicio una investigación de oficio sobre el caso, teniendo en cuanta que se mencionan nombres de político muy conocidos como los Samaniego y agregó que recibió la información de otros posible nexo entre el clan Ferreira y la de los políticos colorados.

“Las sobrinas de la senadora (Lilian Samaniego); María Laura Samaniego Maciel y María Natalia serían, una, propietaria del Centro Médico Amanecer que estaría ligado a la clan Ferreira”, sostuvo Arévalos, que aclaró que aún no pudo corroborar la veracidad de dicho dato, pero insistió a la Fiscalía a que tome nota e intervención ante estos hechos.