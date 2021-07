Comerciantes de San Lorenzo siguen reclamando créditos blandos

Obstaculizando el paso de vehículos realizaron su recorrido por las principales vías del distrito, para llamar la atención, en reclamo al Gobierno para que conceda créditos blandos con dos años de gracia.

Julio Benítez, presidente de la organización, asegura que la situación económica de las pequeñas y medianas empresas, que dice ocupa el 70% de la mano de obra del país, en este momento está en una situación muy difícil.

No pueden pagar deudas que tienen con proveedores y además tienen que pagar salario de muchos empleados. A esto se suman atraso en pago de alquileres, servicios básicos y otros que demandan el funcionamiento de los comercios y demás pequeñas empresas.

Aseguran que si no acceden a los créditos van a una quiebra segura y consecuentemente miles de personas quedarán desempleadas. Afirman que no piden al Gobierno limosnas ni subsidios, como otros sectores, sino solamente crédito para poder afrontar los compromisos, ya que no pueden porque no tuvieron ingresos por la cuarentena iniciada en marzo.

Otro pedido hace referencia a que el Gobierno, a través del Banco Central o la entidad competente, intervenga para que los bancos de plaza dejen de cobrarles multas que van entre G. 440.000 y G. 500.000 por cada cheque diferido que emitieron antes de la pandemia. Afirman que si no están pudiendo cubrir es porque no tuvieron ingresos.