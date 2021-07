Preocupa inconsciencia de familiares de internados en el Hospital Nacional de Itauguá

La doctora Yolanda González, directora general del centro médico que tiene el 80 por ciento de las camas para covid copadas por pacientes provenientes de Ciudad del Este, indicó que la Undécima Región Sanitaria previó para ellos un albergue, porque no pueden estar deambulando por el hospital debido a que no fueron hisopados porque no tienen síntomas. Sin embargo, ya están necesitando ver otro albergue para prever la venida de más gente.

Instó a los familiares a tener conciencia de que no pueden estar deambulando y menos salir de compras, porque pueden ser portadores asintomáticos del virus y por ende trasmitir a su paso a muchas personas.

Por otro lado, lamentó que mucha gente sigue saliendo a las calles sin ninguna necesita, incluso se juntan en grupos frente a bodegas para beber. Además indicó que la zona de mercado de San Lorenzo se junta mucha gente, comprando cualquier cosa que no es de extrema necesidad, por lo que pidió al menos estos 15 días quedarse en sus casas para poder dar tiempo a los médicos a volver a tener más lugares que actualmente ocupan personas que salieron a manifestarse y se contagiaron.