Fiscal cree que cocaína provino de Colombia y no de Bolivia e indagan ruta aérea

“De acuerdo a mi investigación, yo me inclinaría más bien a pensar que pudo haber venido de Colombia”, indicó la fiscala, decantándose por ese posible origen antes que el de Bolivia, que suele ser otro mercado habitual de provisión de cocaína a nuestro país. Cáceres dijo que aún no tiene claro la ruta y las pistas de aterrizaje que pudieron haber utilizado los demás miembros de la estructura criminal para traer la droga a nuestro país, pero le es llamativo que ningún vuelo haya sido detectado previamente.

Lea más: Buscarán identificar a más miembros de la banda que iba a enviar cocaína a Israel

“Todos presumimos siempre que la cocaína tiene que llegar al país vía aérea, porque no producimos y la ruta normalmente utilizada es el Chaco, norte del País o Asunción. En cuanto a porqué esos vuelos que fueron responsables de introducir esta carga a nuestro país no fueron detectados, eso evidentemente no querría decirlo, pero Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) es una institución que normalmente no tiene siquiera el control de las aeronaves que están inscriptas en esa institución, muchas veces ya nos encontramos con aeronaves clonadas al servicio del narcotráfico”, sostuvo.

Lea también: Detienen a exdirector de TV Pública con carga de cocaína a ser enviada a Bélgica

“Nosotros vamos a ver desde todas las aristas posibles nuestra investigación”, remarcó al ser consultada si no descarta abrir una investigación contra responsables de Dinac o la Fuerza Aérea por una eventual complicidad por acción u omisión. “Sí te puedo decir que amerita una reunión interinstitucional como varias veces se ha intentado, y que realmente exista esa voluntad de realizar un control del espacio aéreo, pero serio en nuestro país”, planteó.

Lea más: Estos son los otros “record” que destrozó la última mega incautación de cocaína

Consultada sobre la versión de Turrini y otros eslabones en el proceso de exportación de los conteiners, de que supuestamente ninguno sabía del contenido ilegal del cargamento, la fiscala dijo que no es tan fácil deslindarse de las investigaciones, y sobre todo el único detenido hasta ahora es el más complicado, ya que es relacionado con una carga anterior decomisada en Bélgica y expuso este mismo modus operandi.

“En cuanto a los responsables de este cargamento, por el momento le tenemos al detenido Turrini, pero no descartamos ninguna posibilidad de que tengamos otras personas involucradas y podríamos estar hablando mañana de más detenciones en su caso”, dijo y reiteró que las pesquisas se iniciaron en seguimiento a un cargamento decomisado en junio pasado, y que movilizó incluso a la Policía Alemana. “Justamente durante la investigación se pudo determinar que Turrini utilizó el mismo sistema de envpio de cocaína en contenedores, buscando empresas constituidas en la cual realizar la exportación, y que se habían enviado 5 contenedores y uno de estos contenedores tenía esa carga de cocaína”.

Las “casualidades” no quedaron ahí, pues el primer cargamento de droga incautado y este último también compartían el lugar donde fueron cargados, un depósito en Mariano Roque Alonso de Turrini. A falta de tres conteiners por verificar, hasta ahora el total encontrado es de 2.331 kilos y mañana se proseguirá con la búsqueda.