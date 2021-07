Ultiman detalles para vacunar contra el covid a trabajadores de terapia del Hospital Nacional

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó hoy que este jueves llegan al país 4.000 vacunas Sputnik, que será para un total de 2.000 personas, atendiendo a que se deben aplicar dos dosis por cada una. Anunció que los primeros en inmunizarse serán el personal médico de las terapias intensivas.

El Nacional cuenta con 670 trabajadores al cuidado de pacientes con covid, tanto en el área de internación como en la unidad de cuidados intensivos respiratorios, detalló el jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Hospital Nacional, doctor César Zorrilla. De estos son médicos 165 y 346 personal de enfermería, los demás son de kinesiología, radiología, laboratorio y personal de apoyo como de limpieza y camilleros, entre otros.

Zorrilla indicó que no saben aún la cantidad que será destinada al hospital, pero que debe ser por los menos para cubrir a todos los médicos. Añadió que este jueves recibirán la visita de representantes del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, a cargo de la doctora Soraya Araya, para despejar todas las dudas y recibir indicaciones.

Afirmó, sin ánimos de menospreciar, que un personal médico no puede ser reemplazado tan fácilmente en caso de que enferme, pero sí un camillero u otros. Detalló que para ser especialista terapista se requiere al menos 11 años de formación.

La cuestión en sí no es proteger al médico de la terapia porque sí sino porque tiene la tarea de salvar vidas de quienes pueden enfermarse, ya que aún no se dispondrá de la cantidad de biológicos suficientes para inmunizar a toda la población. Acotó que atendiendo éste criterio él y sus demás colegas que no trabajan directamente en la primera línea no serán inmunizados todavía.

Zorrilla informó que cada frasco de la Sputnik es para suministrar la primera dosis a cinco personas, por lo que prevén cinco sillones para que una vez vacunados puedan quedar en estado de observación por 30 minutos. Además, disponen de 20 camas de internación con todo el equipamiento necesario, que son parte de las 80 camas inauguradas en el segundo bloque modular, inauguradas el 30 de diciembre pasado y que afortunadamente no están ocupadas de pacientes.

Añadió que disponen de medicamentos para revertir posibles efectos secundarios que raras veces se presentan, pero como es una vacuna nueva prefieren extremar los detalles. Añadió que como cualquier vacuna puede dar fiebre o febrícula, y en casos graves que son casos raros pueden presentarse convulsiones, shock anafiláctico, pero dijo son reversibles actuando en tiempo y forma.

Acotó que de acuerdo a lo que pudo interiorizarse las vacunas Pfizer y Moderna son las que podrían tener más efectos adversos. Uno de cada 600 es leve y entre cinco a siete vacunados por millón presentaron show anafiláctico pero reversible, indicó.

Por otro lado, indicó que en el bloque preparado para la vacunación también se prevé la seguridad para proteger las vacunas. En el sitio se dispone de cámaras, se tendrá agentes policiales y guardia de seguridad del hospital, además de que el sitio por las noches estará bajo llave previendo robos como se dio en otros países como la Argentina.